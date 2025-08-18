Pacificador, Faça Ela Voltar e mais: os principais lançamentos da semana

Para a semana que se inicia hoje, os fãs dos mais diferentes gêneros podem comemorar. Desde séries de ação, passado por filmes de comédia, terror e drama, há muita novidade para assistir nos próximos sete dias.
20/08
Pssica (Netflix)
A minissérie de quatro episódios mistura drama e ação em uma experiência imersiva pelo Norte do Brasil. Filmada em Belém (PA), a trama acompanha vidas que se cruzam nos rios da Amazônia atlântica: Janalice (Domithila Cattete), uma jovem vítima do tráfico humano; Preá (Lucas Galvino), líder de uma gangue de 'ratos d'água' (criminosos fluviais) em conflito com seu passado; e Mariangel (Marleyda Soto), em busca de vingança pela família assassinada. Todos unidos pela 'pssica' - uma maldição que persegue seus destinos.
21/08
Pacificador — 2ª temporada (HBO Max)
A nova temporada acompanha Christopher Smith (John Cena), o Pacificador, em sua jornada para reconciliar um passado violento com um novo propósito. Enquanto enfrenta criminosos em sua missão controversa de "paz a qualquer custo", o anti-herói se vê diante de desafios ainda maiores. Desta vez, a série fará parte do recém-estabelecido DCU, e conecta-se diretamente a filmes como "Superman" e "Comando das Criaturas". Também promete crossover emocionantes e um futuro expansivo para o personagem. Serão episódios semanais, lançados até o dia 9 de outubro.
Uma Mulher Sem Filtro (Cinema)
Em "Uma Mulher Sem Filtro", Bia (Fabiula Nascimento) é uma publicitária à beira de um colapso: pressionada por um chefe machista, um marido folgado, um enteado insolente, uma melhor amiga narcisista e uma irmã que vive em outro mundo. Quando Paloma, uma influenciadora digital, rouba o cargo de CEO que Bia sonhava há anos, ela decide seguir um conselho radical: consultar a enigmática Deusa Xana. O resultado? Bia perde todos os filtros sociais e passa a dizer exatamente o que pensa — sem dó, sem culpa e sem freios. O que era para ser uma catarse vira uma revolução pessoal, com a protagonista enfrentando cada absurdo da sua vida com uma sinceridade explosiva.
Faça Ela Voltar (Cinema)
"Faça Ela Voltar" acompanha os meio-irmãos Andy e Piper, cujas vidas viram de cabeça para baixo ao encontrar o pai morto. Enviados para um lar adotivo, eles são acolhidos por Laura, uma excêntrica ex-conselheira pedagógica que também adotou Oliver, um jovem mudo. Longe da cidade, a casa parece um refúgio — até que segredos perturbadores começam a emergir. Quando um ritual macabro é descoberto, a relação dos irmãos é posta à prova, e a dor do passado pode se transformar em um terror inimaginável.
22/08
Hot Milk (MUBI)
"Hot Milk" chega ao streaming nesta semana. O filme acompanha a jornada de Rose e sua filha Sofia até a ensolarada cidade costeira de Almería, em busca do enigmático curandeiro Gómez (Vincent Perez) - uma última esperança para a misteriosa doença que consome Rose. Sob o sol escaldante da Espanha, Sofia, até então refém dos cuidados maternos, descobre um desejo por liberdade ao se envolver com Ingrid (Vicky Krieps), uma viajante magnética e livre. Enquanto Sofia se entrega a um novo mundo de possibilidades, Rose luta contra a perda de controle sobre a filha, fazendo emergir ressentimentos e mágoas há muito enterrados. O que começou como uma busca por cura se transforma em um duelo emocional, onde o frágil laço entre mãe e filha é posto à prova.
