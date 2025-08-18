Pacificador, Faça Ela Voltar e mais: os principais lançamentos da semana

Em "Uma Mulher Sem Filtro", Bia (Fabiula Nascimento) é uma publicitária à beira de um colapso: pressionada por um chefe machista, um marido folgado, um enteado insolente, uma melhor amiga narcisista e uma irmã que vive em outro mundo. Quando Paloma, uma influenciadora digital, rouba o cargo de CEO que Bia sonhava há anos, ela decide seguir um conselho radical: consultar a enigmática Deusa Xana. O resultado? Bia perde todos os filtros sociais e passa a dizer exatamente o que pensa — sem dó, sem culpa e sem freios. O que era para ser uma catarse vira uma revolução pessoal, com a protagonista enfrentando cada absurdo da sua vida com uma sinceridade explosiva.

Faça Ela Voltar (Cinema)

"Faça Ela Voltar" acompanha os meio-irmãos Andy e Piper, cujas vidas viram de cabeça para baixo ao encontrar o pai morto. Enviados para um lar adotivo, eles são acolhidos por Laura, uma excêntrica ex-conselheira pedagógica que também adotou Oliver, um jovem mudo. Longe da cidade, a casa parece um refúgio — até que segredos perturbadores começam a emergir. Quando um ritual macabro é descoberto, a relação dos irmãos é posta à prova, e a dor do passado pode se transformar em um terror inimaginável.

22/08

Hot Milk (MUBI)