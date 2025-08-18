Sensitiva, Raquel descobre que Ivan terá destino cruel em 'Vale Tudo'; veja

Raquel (Taís Araújo) vai sentir que Ivan (Renato Góes) corre perigo no capítulo de amanhã, terça-feira (19), em "Vale Tudo" (Globo).
O que vai acontecer
Raquel tem mau pressentimento com a negociação que Ivan teve que fazer com Odete para sair da TCA. Ela tem razão, uma vez que, na reunião, Ivan não nota o gravador que Gerson colocou debaixo da mesa do restaurante.
Com isso, o executivo acaba criando uma prova contra si mesmo ao fazer uma proposta ilícita ao fiscal da Receita Federal. Por conta disso, Ivan é preso por corrupção ativa.
Neste mesmo capítulo, Maria de Fátima conta a César que não teve coragem de sabotar o remédio de Solange. Sardinha resolve investigar Maria de Fátima.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
