Sensitiva, Raquel descobre que Ivan terá destino cruel em 'Vale Tudo'; veja

Com isso, o executivo acaba criando uma prova contra si mesmo ao fazer uma proposta ilícita ao fiscal da Receita Federal. Por conta disso, Ivan é preso por corrupção ativa.

Neste mesmo capítulo, Maria de Fátima conta a César que não teve coragem de sabotar o remédio de Solange. Sardinha resolve investigar Maria de Fátima.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

