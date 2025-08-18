Sardinha tenta ajudar Afonso, mas falha miseravelmente; veja a cena de 1988

O amigo de Solange procura Afonso no capítulo de quarta (20). Ele deixará o executivo da TCA atordoado ao dizer que Maria de Fátima tem um caso com César (Cauã Reymond) e pode estar dando um golpe.

Afonso (Humberto Carrão) vai flagrar Fátima (Bella Campos) com César (Cauã Reymond) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda esta semana, Afonso, com a pulga atrás da orelha, flagrará a esposa com César. Maria de Fátima tentará argumentar, dizendo que o bebê que espera é de Afonso, mas expulsará a ardilosa de casa.

Em 1988, Sardinha também foi atrás de Afonso, mas na ocasião falou sobre outra armação de Fátima. A vilã interpretada por Gloria Pires colocou uma foto de Solange com outro homem em um álbum da publicitária, fazendo com que Afonso acreditasse que Solange tivesse outro relacionamento.

Cego, Afonso chega a dizer que "Fátima é muito brincalhona". Ele não acredita que a esposa esteja por trás da armação e caçoa da ajuda de Sardinha, que nesta cena, descobre que o empresário é o pai do filho que Solange espera. Assista à sequência abaixo: