Sardinha tenta ajudar Afonso, mas falha miseravelmente; veja a cena de 1988

Esta semana, no remake de "Vale Tudo", Sardinha (Lucas Leto) vai procurar Afonso (Humberto Carrão) dizendo que tem provas contra Maria de Fátima (Bella Campos). Em 1988, essa sequência teve uma resposta hilária do herdeiro da família Roitman.
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que aconteceu
Sardinha resolve investigar Maria de Fátima. Isso acontece após a vilã ter a ideia de manipular os remédios de Solange para que ela aborte os bebês.
O amigo de Solange procura Afonso no capítulo de quarta (20). Ele deixará o executivo da TCA atordoado ao dizer que Maria de Fátima tem um caso com César (Cauã Reymond) e pode estar dando um golpe.
Ainda esta semana, Afonso, com a pulga atrás da orelha, flagrará a esposa com César. Maria de Fátima tentará argumentar, dizendo que o bebê que espera é de Afonso, mas expulsará a ardilosa de casa.
Em 1988, Sardinha também foi atrás de Afonso, mas na ocasião falou sobre outra armação de Fátima. A vilã interpretada por Gloria Pires colocou uma foto de Solange com outro homem em um álbum da publicitária, fazendo com que Afonso acreditasse que Solange tivesse outro relacionamento.
Cego, Afonso chega a dizer que "Fátima é muito brincalhona". Ele não acredita que a esposa esteja por trás da armação e caçoa da ajuda de Sardinha, que nesta cena, descobre que o empresário é o pai do filho que Solange espera. Assista à sequência abaixo:
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.