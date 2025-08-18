Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 19/8 a 30/8

Maria de Fátima conta a César que não teve coragem de sabotar o remédio de Solange. Sardinha resolve investigar Maria de Fátima. Raquel tem mau pressentimento com a negociação que Ivan teve que fazer com Odete para sair da TCA. Ivan indica Luciano para a equipe de Afonso. Ivan não nota o gravador que Gerson, colocou debaixo da mesa do restaurante, e acaba criando uma prova contra si mesmo ao fazer uma proposta ilícita ao fiscal da Receita Federal. Ivan é preso por corrupção ativa.

Quarta, 20 de agosto

Gilda avisa a Raquel sobre a prisão de Ivan. Odete finge surpresa ao ser avisada pela Polícia Federal que Ivan foi preso. Maria de Fátima conta a César que conseguiu apressar o exame de DNA subornando uma funcionária do laboratório, e que o resultado confirma a paternidade do amante. Ivan se dá conta de que caiu na armação de Odete. Raquel acusa Odete na delegacia. Aldeíde se oferece para emprestar o dinheiro da fiança de Ivan. Marco Aurélio avisa a Leila que talvez eles tenham que sair do país. Sardinha procura Afonso dizendo que tem provas contra Maria de Fátima.

Quinta, 21 de agosto

Afonso fica atordoado com todas as provas e informações apresentadas por Sardinha. Afonso flagra Maria de Fátima com César. Heleninha conta ao grupo do AA como Leonardo morreu. Bartolomeu acolhe Ivan. Celina chama Odete, ao ver Maria de Fátima discutindo com Afonso. Maria de Fátima mente para Afonso dizendo que o filho que espera pode ser dele. Afonso expulsa Maria de Fátima de casa e termina a relação com ela. Celina impede que Maria de Fátima leve as roupas que comprou com o dinheiro de sua família. André fica sabendo que o patrocinador comprou a Estrela, uma égua campeã, para ele. Odete tem embate com Maria de Fátima, que acaba contando que Celina é sócia de Raquel.

Sexta, 22 de agosto