Produtor do rapper Oruam é preso no Rio por violência doméstica

O produtor musical Leandro de Souza Almeida da Silva Filho, 26, foi preso em flagrante, na manhã de hoje, em Nilópolis, na Baixada Fluminense (RJ), após denúncia por agressão da companheira. Leandrinho é conhecido no meio musical como produtor do rapper Oruam.
O que aconteceu
Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o 57ª DP (Nilópolis) fez a prisão do músico em casa após a sua companheira relatar que ele a esganou e empurrou escada abaixo. Ela procurou atendimento médico após a agressão e, posteriormente, foi à polícia efetuar a denúncia e solicitar medida protetiva.
Em depoimento, a vítima relatou aos agentes que a agressão começou após uma crise de ciúmes. Leandrinho xingou a vítima, a esganou e ainda a empurrou da escadaria do prédio.
A mulher contou ainda que o produtor musical sempre foi agressivo, era usuário de drogas e que já a agrediu em outras situações. Segundo ela, sempre que isso acontecia, o autor a ameaçava de morte e a xingava.
Leandrinho foi preso em flagrante pelos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal, todos na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado para sistema prisional e guarda a audiência de custódia.
A prisão foi realizada no âmbito da Operação Shamar. A ação promove ações integradas pelo Brasil na luta contra à violência contra as mulheres.
