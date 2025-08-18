Produtor do rapper Oruam é preso no Rio por violência doméstica

O produtor musical Leandro de Souza Almeida da Silva Filho, 26, foi preso em flagrante, na manhã de hoje, em Nilópolis, na Baixada Fluminense (RJ), após denúncia por agressão da companheira. Leandrinho é conhecido no meio musical como produtor do rapper Oruam.

O que aconteceu

Segundo a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o 57ª DP (Nilópolis) fez a prisão do músico em casa após a sua companheira relatar que ele a esganou e empurrou escada abaixo. Ela procurou atendimento médico após a agressão e, posteriormente, foi à polícia efetuar a denúncia e solicitar medida protetiva.

Em depoimento, a vítima relatou aos agentes que a agressão começou após uma crise de ciúmes. Leandrinho xingou a vítima, a esganou e ainda a empurrou da escadaria do prédio.