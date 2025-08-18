Paolla Carosella comenta boatos de romance com Fogaça: 'Coisa mais linda'

Paolla Carosella, 52, comentou os boatos de que teria vivido um romance com o chef Henrique Fogaça.

O que aconteceu

No De Frente com Blogueirinha (Youtube) de hoje, Paolla foi questionada pela apresentadora sobre o romance. Nas últimas semanas, fãs do Masterchef nas redes sociais resgataram diversos momentos de interação entre os dois da época em que Paolla era jurada.

Os boatos de um possível romance ganharam força, com o "casal" recebendo torcida nas redes sociais e até vídeos de montagens de fãs.