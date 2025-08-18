Pai biológico: essa cena revela a real identidade de Davi em 'Dona de Mim'

Um segredo do passado de Davi (Rafael Vitti) começa a ser escancarado a partir desta segunda-feira (18) em "Dona de Mim" (Globo).
O que vai acontecer
Davi apoia Jaques em seu posicionamento diante da Boaz. Chantageado por Ricardo e acusado de traição por Tânia, o vilão assume a presidência da empresa da família.
A proximidade de Davi e Jaques dá indícios de que eles têm uma ligação de sangue. No passado, Jaques teve um envolvimento com Olívia, a mãe de Davi e esposa já falecida de Abel, e tudo indica que o rapaz é fruto dessa traição.
Indignadas, Kami e Pam pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas por Jaques também nesta segunda. O rapaz fica preocupado com o que está por vir e tudo piora quando o tio deixa a casa de Tânia e se muda para a mansão de Abel.
Ainda neste capítulo, Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques e pede perdão ao vilão. Nina e Leo cuidam de Filipa, que se emociona.
Em outro núcleo, Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações. Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia. Nina se aproxima de Danilo, e Pam vê. Em seguida, Leo e Samuel ficam juntos.
A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
