'Virou bololô', diz Felitti sobre reações a 'Mulher da Casa Abandonada'

A história da misteriosa moradora de uma mansão em ruínas no nobre bairro de Higienópolis, em São Paulo, ganha profundidade na série documental 'A Mulher da Casa Abandonada', baseada no podcast homônimo de Chico Felitti, lançado em 2022.
Disponível no Prime Video em três episódios, a produção traz pela primeira vez o relato em primeira pessoa de Hilda Rosa dos Santos, trabalhadora doméstica vítima de cárcere privado e violência nos Estados Unidos nos anos 2000, perpetrado por sua ex-patroa, Margarida Bonetti, e o então marido dela, René.
A série não somente revisita o fenômeno midiático que se formou em torno do podcast — mostrando, por exemplo, as multidões que se aglomeraram em frente à casa de Margarida em 2022 —, mas também amplia o olhar sobre as complexidades humanas e sociais por trás do crime. A produção executiva da série é de Katia Lund, Marcia Vinci, Gil Ribeiro, Margarida Ribeiro e Chico Felitti.
Em entrevista a Splash, Felitti refletiu sobre as polêmicas que cercaram a história original e o cuidado em evitar o sensacionalismo que marcou a cobertura do caso.
O que aconteceu com o podcast foi atípico e dificilmente se repetirá. A série tem uma seriedade que evita o 'oba-oba' do passado. Quem via a história como entretenimento — tipo 'a vizinha misteriosa' — terá outra leitura pelo tom que adotamos.
Felitti também comentou as medidas de segurança tomadas após o podcast viralizar. "Se houver problemas, ela é uma cidadã brasileira, e a polícia está aí para protegê-la, como fez na época. Quando você conta uma história, não controla como as pessoas reagem", ponderou.
Questionado se tem responsabilidade pela reação exagerada do público, ele foi enfático: "Virou um bololô: misturou helicóptero do Datena, Luísa Mell... Como se fosse tudo culpa do podcast. Não. O podcast é uma série de áudio de oito episódios que conta uma história, como tantas outras. Se algo atípico acontece, não é responsabilidade de quem a contou".
A voz de Hilda e as narrativas em conflito
O principal diferencial da série é o depoimento inédito de Hilda, hoje uma artista plástica radicada nos EUA. "Ela mantém um humor afiado, mesmo após as atrocidades que sofreu. Queríamos mostrar isso, não somente o crime", explicou a roteirista Mariana Paiva, uma das responsáveis por tecer a narrativa da produção.
A equipe de roteiro optou por contrastar as versões de Hilda e Margarida, já que, como destacou Paiva, "as duas conviviam entre quatro paredes, sem testemunhas, a não ser o filho do casal e o próprio René".
A diretora Katia Lund acrescentou que, embora a família de Margarida tenha recusado participação, a série se baseou em documentos judiciais e declarações públicas para equilibrar os relatos. "Usamos processos do caso criminal nos EUA, falas do tribunal e da imprensa. O foco foram as pessoas que viveram a história", disse.
Com o lançamento da série, um novo episódio do podcast também foi disponibilizado, no qual Felitti aborda detalhes que permaneciam obscuros — como o fato de Margarida nunca ter sido julgada no Brasil. "Descobri que ela viveu dez anos escondida em Campinas, sob nome falso, até a prescrição do crime. Isso muda a narrativa de que 'no Brasil nada acontece'. Houve uma fuga deliberada", revelou.
