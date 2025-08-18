'Virou bololô', diz Felitti sobre reações a 'Mulher da Casa Abandonada'

A série não somente revisita o fenômeno midiático que se formou em torno do podcast — mostrando, por exemplo, as multidões que se aglomeraram em frente à casa de Margarida em 2022 —, mas também amplia o olhar sobre as complexidades humanas e sociais por trás do crime. A produção executiva da série é de Katia Lund, Marcia Vinci, Gil Ribeiro, Margarida Ribeiro e Chico Felitti.

Em entrevista a Splash, Felitti refletiu sobre as polêmicas que cercaram a história original e o cuidado em evitar o sensacionalismo que marcou a cobertura do caso.

O que aconteceu com o podcast foi atípico e dificilmente se repetirá. A série tem uma seriedade que evita o 'oba-oba' do passado. Quem via a história como entretenimento — tipo 'a vizinha misteriosa' — terá outra leitura pelo tom que adotamos.

Felitti também comentou as medidas de segurança tomadas após o podcast viralizar. "Se houver problemas, ela é uma cidadã brasileira, e a polícia está aí para protegê-la, como fez na época. Quando você conta uma história, não controla como as pessoas reagem", ponderou.

A casa de Margarida fica no bairro Higienópolis, em São Paulo Imagem: Divulgação/ Prime Video

Questionado se tem responsabilidade pela reação exagerada do público, ele foi enfático: "Virou um bololô: misturou helicóptero do Datena, Luísa Mell... Como se fosse tudo culpa do podcast. Não. O podcast é uma série de áudio de oito episódios que conta uma história, como tantas outras. Se algo atípico acontece, não é responsabilidade de quem a contou".