Marina Ruy Barbosa é Suzane Von Richthofen em 'Tremembé'; confira trailer

A série "Tremembé" (Prime Video), que trará Marina Ruy Barbosa interpretando Suzane Von Richthofen, ganhou seu primeiro teaser.

O que aconteceu

No teaser de 46 segundos, Suzane (Marina Ruy Barbosa) comenta a ausência de visitas na prisão. "Não tenho mais família. Não tenho mais mãe. Se ela estivesse viva, ela viria me visitar. Às vezes sinto que ela me protege aqui dentro."

Além de Suzane Von Richtofen, a série trará a rotina de outros presos de crimes de grande repercussão. Elize Matsunaga, Alexandre Nardoni e Anna Carolina Jatobá também estarão presentes como personagens.