Maria de Fátima vai perder o bebê ao se jogar da escada em 'Vale Tudo'?

Raquel não pensou duas vezes antes de rejeitar a filha. A proprietária do Paladar disse não conhecer a vilã e se afastou, deixando Maria de Fátima possessa.

Do alto da escadaria do teatro, Fátima se jogou em uma tentativa de perder o bebê. Raquel ficou paralisada ao ver a filha ser socorrida por paramédicos e colocada numa maca. Porém, não a acompanhou e ficou para assistir ao espetáculo.

Maria de Fátima não perdeu o bebê e Afonso ficou sabendo da gestação no hospital. Apesar de ficar feliz com a notícia, Afonso vai flagrar a esposa com César já na nos próximos episódios e a expulsará de casa.

Na versão original, Maria de Fátima seguiu com a gestação, mas tentou vender o bebê para estrangeiros. Raquel, ao saber da negociação criminosa, consegue reaver o neto, que fica sob seus cuidados.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.