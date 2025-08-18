SplashUOL
Assine UOL
Vale Tudo

Maria de Fátima vai perder o bebê ao se jogar da escada em 'Vale Tudo'?

Colaboração para Splash, em São Paulo
Vale Tudo: Maria de Fátima se joga da escada
Vale Tudo: Maria de Fátima se joga da escada Imagem: Reprodução/Globoplay

Com a ideia de perder o bebê que espera, Maria de Fátima (Bella Campos) se jogou da escada em pleno Theatro Municipal do Rio, em "Vale Tudo".

O que vai acontecer

Acompanhada da família Roitman, Fátima viu Raquel chegar ao local com Ivan (Renato Góes). Grávida de César (Cauã Reymond), a vilã mostrou estar emocionalmente abalada. Ela acredita que Afonso (Humberto Carrão) é estéril e, desesperada, tentou conversar com a mãe sobre o que está acontecendo.

Raquel não pensou duas vezes antes de rejeitar a filha. A proprietária do Paladar disse não conhecer a vilã e se afastou, deixando Maria de Fátima possessa.

Do alto da escadaria do teatro, Fátima se jogou em uma tentativa de perder o bebê. Raquel ficou paralisada ao ver a filha ser socorrida por paramédicos e colocada numa maca. Porém, não a acompanhou e ficou para assistir ao espetáculo.

Maria de Fátima não perdeu o bebê e Afonso ficou sabendo da gestação no hospital. Apesar de ficar feliz com a notícia, Afonso vai flagrar a esposa com César já na nos próximos episódios e a expulsará de casa.

Na versão original, Maria de Fátima seguiu com a gestação, mas tentou vender o bebê para estrangeiros. Raquel, ao saber da negociação criminosa, consegue reaver o neto, que fica sob seus cuidados.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

481 votos
Imagem
Fábio Rocha/Globo
Imagem
Divulgação/Globo
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Fabio Rocha/Globo
Imagem
Fábio Rocha/Globo
Imagem
Marcos Serra Lima/Globo
Imagem
Marcos Serra Lima/Globo
Imagem
Reprodução/Instagram
Imagem
Manoella Mello/Globo
Imagem
Fábio Rocha/Globo
481 votos

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.