Maria de Fátima vai perder o bebê ao se jogar da escada em 'Vale Tudo'?

Com a ideia de perder o bebê que espera, Maria de Fátima (Bella Campos) se jogou da escada em pleno Theatro Municipal do Rio, em "Vale Tudo".
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Raquel não pensou duas vezes antes de rejeitar a filha. A proprietária do Paladar disse não conhecer a vilã e se afastou, deixando Maria de Fátima possessa.
Do alto da escadaria do teatro, Fátima se jogou em uma tentativa de perder o bebê. Raquel ficou paralisada ao ver a filha ser socorrida por paramédicos e colocada numa maca. Porém, não a acompanhou e ficou para assistir ao espetáculo.
Maria de Fátima não perdeu o bebê e Afonso ficou sabendo da gestação no hospital. Apesar de ficar feliz com a notícia, Afonso vai flagrar a esposa com César já na nos próximos episódios e a expulsará de casa.
Na versão original, Maria de Fátima seguiu com a gestação, mas tentou vender o bebê para estrangeiros. Raquel, ao saber da negociação criminosa, consegue reaver o neto, que fica sob seus cuidados.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.