Longe da TV há 8 anos, padre de 'Êta Mundo Melhor' fez 'Vale Tudo' em 1988

Depois de "Vale Tudo", ele passou por novelas marcantes como "O Sexo dos Anjos" (1989), "A História de Ana Raio e Zé Trovão" (1991), "Um Anjo Caiu do Céu" (2001) e "Uga Uga" (2000). Também fez humorísticos como Zorra Total e A Turma do Didi por diversos anos.

Na televisão, ganhou projeção nacional antes das novelas pela sua participação em campanha publicitária de Washington Olivetto. O comercial em parceria com a atriz Drica Moraes foi dirigido pelo cineasta João Moreira Salles.

Antes de "Êta Mundo Melhor", sua última novela havia sido "A Força do Querer" (2017), de Glória Perez. Em entrevistas, ele já revelou que "estava COM saudade de fazer novelas".

Parceria com Walcyr Carrasco

Convite para fazer "Êta Mundo Melhor" chegou ao mesmo tempo em que ele encena "O Cravo e a Rosa" no teatro, com texto baseado em uma obra de sucesso do autor. "Fiquei muito feliz com o convite para participar da novela. Estou em turnê com a peça O Cravo e a Rosa e agora na novela do Walcyr Carrasco. Ele é um autor maravilhoso, e me sinto agraciado de estar em uma obra dele".

Na trama, o Padre Lucas é usado por Zulma, personagem de Heloísa Périssé, em suas falcatruas. "Por enquanto, não desconfia da Zulma. Heloisa Périssé é uma grande atriz, e é um prazer contracenar com ela. A gente troca muita ideia sobre vários assuntos. É uma colega muito legal e um ótimo papo".