Lívia Andrade se manifesta após ser acusada de minimizar acidente aéreo

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro
Lívia Andrade se manifesta após polêmica sobre acidente aéreo Imagem: Reprodução/Instagram

Lívia Andrade respondeu às críticas que recebeu após ser acusada de minimizar um acidente aéreo ocorrido na região serrana de Santa Catarina.

O que aconteceu

O episódio aconteceu pouco antes de Lívia embarcar em um voo na região. Amigos da apresentadora, preocupados com a notícia do acidente, começaram a ligar para ela. Em resposta, Lívia publicou um vídeo no Instagram afirmando que estava bem. "Tô aqui, vivona e vivendo. Aos meus amigos que estão me ligando, teve um negocinho aqui por perto e o povo começou a me ligar para saber se estou viva. Estou mais viva do que nunca", disse.

O uso da palavra "negocinho" gerou repercussão negativa. Nas redes sociais, Lívia foi atacada, principalmente, porque o acidente aéreo teve uma vítima fatal.

Lívia explicou que desconhecia a gravidade da situação no momento em que gravou o vídeo. "Eu estava embarcando, entrando no avião, e comecei a receber mensagens e atendi uma ligação rápido porque ia perder o sinal. Perguntei o que aconteceu e um amigo disse que parecia que tinha caído um avião na serra", relatou. "Eu não sabia o que estava acontecendo de verdade. Estava prestes a decolar."

A apresentadora reforçou que seu comentário não teve a intenção de minimizar a tragédia. "Não é pra minimizar, é só pra não dizer acidente, tragédia. Como eu vou falar de algo que eu não sei? Depois, eu soube."

