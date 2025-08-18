Lívia Andrade se manifesta após ser acusada de minimizar acidente aéreo

Lívia Andrade respondeu às críticas que recebeu após ser acusada de minimizar um acidente aéreo ocorrido na região serrana de Santa Catarina.

O que aconteceu

O episódio aconteceu pouco antes de Lívia embarcar em um voo na região. Amigos da apresentadora, preocupados com a notícia do acidente, começaram a ligar para ela. Em resposta, Lívia publicou um vídeo no Instagram afirmando que estava bem. "Tô aqui, vivona e vivendo. Aos meus amigos que estão me ligando, teve um negocinho aqui por perto e o povo começou a me ligar para saber se estou viva. Estou mais viva do que nunca", disse.

O uso da palavra "negocinho" gerou repercussão negativa. Nas redes sociais, Lívia foi atacada, principalmente, porque o acidente aéreo teve uma vítima fatal.