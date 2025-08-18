Irmã de Faustão volta ao SBT após sete anos para dirigir novo Aqui Agora

Leonor Corrêa, irmã de Fausto Silva, voltou ao SBT após sete anos. Ela vai dirigir a temporada especial no retorno do Aqui Agora, que comemora os 44 anos do SBT.

O que aconteceu

Ela já assumiu a direção do jornalístico, que é apresentado por Dani Brandi, Marco Pagetti e Geraldo Luís. A informação foi publicada inicialmente por Flávio Ricco, colunista do Portal Léo Dias, e confirmada a Splash.

A irmã de Faustão vai se envolver ainda em outros projetos nessa nova fase na emissora, de acordo com a assessoria do SBT.