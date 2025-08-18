SplashUOL
Irmã de Faustão volta ao SBT após sete anos para dirigir novo Aqui Agora

De Splash, em São Paulo
Leonor Correa, irmã de Faustão
Leonor Correa, irmã de Faustão Imagem: Reprodução/Facebook

Leonor Corrêa, irmã de Fausto Silva, voltou ao SBT após sete anos. Ela vai dirigir a temporada especial no retorno do Aqui Agora, que comemora os 44 anos do SBT.

O que aconteceu

Ela já assumiu a direção do jornalístico, que é apresentado por Dani Brandi, Marco Pagetti e Geraldo Luís. A informação foi publicada inicialmente por Flávio Ricco, colunista do Portal Léo Dias, e confirmada a Splash.

A irmã de Faustão vai se envolver ainda em outros projetos nessa nova fase na emissora, de acordo com a assessoria do SBT.

Leonor ficou nove anos na emissora na passagem anterior. No SBT, Leonor dirigiu o programa da Eliana, escreveu o remake da novela "Carinha de Anjo" e roteirizou a série "Z4", em parceria com a Disney.

O retorno da diretora coincide com a estreia de João Silva, filho de Faustão, no canal. O Programa do João, exibido aos sábados, estreou no início de agosto.

