Irmã de Faustão volta ao SBT após sete anos para dirigir novo Aqui Agora

Leonor Corrêa, irmã de Fausto Silva, voltou ao SBT após sete anos. Ela vai dirigir a temporada especial no retorno do Aqui Agora, que comemora os 44 anos do SBT.
Ela já assumiu a direção do jornalístico, que é apresentado por Dani Brandi, Marco Pagetti e Geraldo Luís. A informação foi publicada inicialmente por Flávio Ricco, colunista do Portal Léo Dias, e confirmada a Splash.
A irmã de Faustão vai se envolver ainda em outros projetos nessa nova fase na emissora, de acordo com a assessoria do SBT.
Leonor ficou nove anos na emissora na passagem anterior. No SBT, Leonor dirigiu o programa da Eliana, escreveu o remake da novela "Carinha de Anjo" e roteirizou a série "Z4", em parceria com a Disney.
O retorno da diretora coincide com a estreia de João Silva, filho de Faustão, no canal. O Programa do João, exibido aos sábados, estreou no início de agosto.
