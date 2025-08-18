Leonardo diz que adoeceu com separação de Zé Felipe: 'Morto por dentro'

Leonardo, 62, comentou a separação de seu filho, Zé Felipe, com Virginia. O casal anunciou o divórcio em maio.
O que aconteceu
Em entrevista a Leo Dias no Melhor da Tarde (Band) de hoje, o cantor disse ter ficado doente com a separação. "Tô até hoje extasiado, morto por dentro, vivo por fora. Me deu coisa que nunca deu mim. Herpes na língua, na bunda."
Meu psicológico ficou abaladíssimo, tô até hoje. A gente como pai e família, o tanto que eu amo eles... A gente vira uma família só. Leonardo
Leonardo comentou. "Foi do dia pra noite. Aí tem essas joias raras que são os netos e de repente, acontece isso. E você não sabe o que aconteceu, só eles podem dizer, eu não sei."
O cantor também revelou que soube da separação no momento em que o ex-casal anunciou. "A gente fica sem dormir pensando, é difícil. O baque foi muito grande, muito rápido. Mas Deus sabe o que faz."
Eu não fiquei, eu tô mal, tá ruim. Tá ruim. Leonardo
Leonardo disse não ter tentado falar com o ex-casal sobre. "Não tentei interferir, tem que respeitar eles."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.