Leonardo diz que adoeceu com separação de Zé Felipe: 'Morto por dentro'

Leonardo, 62, comentou a separação de seu filho, Zé Felipe, com Virginia. O casal anunciou o divórcio em maio.

O que aconteceu

Em entrevista a Leo Dias no Melhor da Tarde (Band) de hoje, o cantor disse ter ficado doente com a separação. "Tô até hoje extasiado, morto por dentro, vivo por fora. Me deu coisa que nunca deu mim. Herpes na língua, na bunda."