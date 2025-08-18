Lauana Prado relata 'estado de choque' após avião abrir a porta no ar

Lauana Prado, 36, falou pela primeira vez após o incidente na manhã de hoje. O avião que transportava a cantora precisou fazer um pouso de emergência em Goiânia após uma porta se abrir.
O que aconteceu
Lauana contou que precisou ser medicada após entrar em estado de choque com o susto. "Resolvi abrir uma live aqui para tentar tranquilizar todo mundo que está me procurando. Primeiro agradecer todos vocês pela preocupação. Foi um susto muito grande. Eu acabei tendo que medicar."
Estou aqui, estou viva, estou bem. Graças a Deus, nem eu, nem ninguém que estava comigo sofreu nada. Foi algo assim muito sobrenatural. Foi algo de Deus. Lauana Prado
A cantora reforçou que o voo estava regulamentado, assim como todos os voos que ela e a equipe fazem, sempre com a mesma empresa de translado. " As pessoas estão especulando que existia algum problema com a aeronave. Não existia aparentemente nenhum problema com a aeronave, tá? Nós já estamos tratando diretamente com a empresa que faz esse fretamento para nós."
Ela ainda contou que dormia para descasar e acordou com o barulho do arrombamento da porta. Segundo Lauana, foram minutos de muito desespero, "mas os pilotos também agiram rapidamente."
Eu fiquei muito mexida, entrei em estado de choque, comecei a chorar muito, pedia muito a Deus. Eu sou uma pessoa que eu sou muito apegada, tenho uma intimidade com Deus muito grande. Então, eu oro sempre antes de decolar, comecei a pedir misericórdia a Deus pelas nossas vidas. Foi algo assim que foi impressionante, porque eu fiquei muito abalada. Lauana Prado
Nenhum bem material foi perdido com o incidente. A cantora contou que as malas não voaram e nada saiu do avião: "A gente demorou alguns minutos para conseguir pousar porque a gente já tava em direção a São Paulo. Então o piloto precisou fazer a volta até a gente entender que de fato ia dar certo, precisava fazer o pouso."
Para encerrar, a cantora contou ter 'sumido' durante o dia por conta da medicação. Ela ainda frisou que ninguém sofreu nenhum arranhão com o incidente.
