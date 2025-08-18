Lauana Prado relata 'estado de choque' após avião abrir a porta no ar

A cantora reforçou que o voo estava regulamentado, assim como todos os voos que ela e a equipe fazem, sempre com a mesma empresa de translado. " As pessoas estão especulando que existia algum problema com a aeronave. Não existia aparentemente nenhum problema com a aeronave, tá? Nós já estamos tratando diretamente com a empresa que faz esse fretamento para nós."

Ela ainda contou que dormia para descasar e acordou com o barulho do arrombamento da porta. Segundo Lauana, foram minutos de muito desespero, "mas os pilotos também agiram rapidamente."

Eu fiquei muito mexida, entrei em estado de choque, comecei a chorar muito, pedia muito a Deus. Eu sou uma pessoa que eu sou muito apegada, tenho uma intimidade com Deus muito grande. Então, eu oro sempre antes de decolar, comecei a pedir misericórdia a Deus pelas nossas vidas. Foi algo assim que foi impressionante, porque eu fiquei muito abalada. Lauana Prado

Nenhum bem material foi perdido com o incidente. A cantora contou que as malas não voaram e nada saiu do avião: "A gente demorou alguns minutos para conseguir pousar porque a gente já tava em direção a São Paulo. Então o piloto precisou fazer a volta até a gente entender que de fato ia dar certo, precisava fazer o pouso."

Para encerrar, a cantora contou ter 'sumido' durante o dia por conta da medicação. Ela ainda frisou que ninguém sofreu nenhum arranhão com o incidente.