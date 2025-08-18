Joss Stone relata desespero para fuga de ex-namorado abusivo: 'Me arrastou'

Joss Stone, 38, revelou ter passado maus bocados no passado para fugir de um relacionamento abusivo.
O que aconteceu
A cantora inglesa contou que tentou encerrar a relação várias vezes, mas era sempre forçada pelo ex a continuar a seu lado. "Se houver risco ou perigo, não diga a ele [o namorado abusivo] que você está indo embora. Eu estava em um relacionamento como este, tentei deixá-lo nem sei dizer quantas vezes, e cada vez parecia que estava ficando cada vez mais perigoso", recordou, em vídeo publicado no Instagram.
Em certa ocasião, ela foi trancada fora de casa pelo ex e aproveitou a oportunidade para tentar fugir. "Um dia, ele me expulsou. Me jogou na chuva e achou que tinha me prendido na entrada da garagem, porque eu não sabia o código para sair do portão. Mas eu tinha salvado o código da última vez que ele o colocou e corri para o portão, digitei e o portão começou a abrir. Eu pensei: 'Meu Deus, eu vou embora!'"
O então companheiro, porém, foi atrás dela e a forçou a voltar para a casa. "Estava correndo e pensando que vou chegar ao fim da rua e não tenho nada, nada, nem telefone. Como vou ligar para alguém e o que devo fazer? Quando comecei a pensar nisso, diminuí a velocidade, me virei e ele estava correndo atrás de mim. Me arrastou de volta para casa."
Joss só conseguiu se separar do agressor quando saiu para uma turnê musical. "Consegui deixá-lo porque costumava viajar para trabalhar, então fui e nunca mais voltei. Eu não precisava ser nobre e gentil terminando com ele pessoalmente. Tentei isso muitas e muitas vezes e foi extremamente perigoso. Se você precisar deixar uma pessoa e sabe que não é seguro, precisa ter cuidado com a forma como faz isso."
