Joelma retira à força microfone de fã que subiu no palco e a criticou

Joelma arrancou o microfone das mãos de uma fã durante seu show no Festival Folclórico de Silves (AM) na noite de ontem.
O que aconteceu
Fã havia subido ao palco para uma brincadeira de dança que Joelma faz em seu show. Três mulheres e três homens dançaram com o balé de Joelma. Depois, puderam interagir com a cantora no palco.
A mulher pediu para dar um recado à plateia. Aparentemente alcoolizada, a fã pegou o microfone e gritou, assustando Joelma: "Eu quero falar por todos os fãs! Em primeiro lugar...", disse, antes de a equipe pedir que ela falasse mais baixo.
Em seguida, ela criticou o fato de Joelma cantar músicas de outros artistas. "Em primeiro lugar, a gente não gosta das músicas que outro cantor canta. A gente gosta de todas as músicas da Calypso", disse.
Joelma prontamente arrancou o microfone das mãos da fã. Sorrindo, ela abraçou a mulher e tentou tirar o microfone de suas mãos. Quando a fã resistiu, Joelma teve ajuda de um segurança e de outra fã que também estava no palco.
Quando a fã foi retirada do palco, Joelma brincou com a situação. "Ela não largava não, gente. E vamos dançar!", riu a cantora, dando continuidade ao show.
