Joelma retira à força microfone de fã que subiu no palco e a criticou

Joelma arrancou o microfone das mãos de uma fã durante seu show no Festival Folclórico de Silves (AM) na noite de ontem.

O que aconteceu

Fã havia subido ao palco para uma brincadeira de dança que Joelma faz em seu show. Três mulheres e três homens dançaram com o balé de Joelma. Depois, puderam interagir com a cantora no palco.

A mulher pediu para dar um recado à plateia. Aparentemente alcoolizada, a fã pegou o microfone e gritou, assustando Joelma: "Eu quero falar por todos os fãs! Em primeiro lugar...", disse, antes de a equipe pedir que ela falasse mais baixo.