Henrique, da dupla com Juliano, esconde chave na cueca e é surpreendido

Henrique, da dupla com Juliano, chamou a atenção dos internautas após um vídeo ousado viralizar nas redes sociais.
O que aconteceu
Nas imagens, o cantor surge descontraído dentro de um carro de luxo e decide pregar uma peça nos amigos. O sertanejo esconde a chave do veículo na própria cueca, confiante de que ninguém teria coragem de pegá-la.
Um dos amigos de Henrique acabou colocando a mão e pegando a chave do veículo. "Achei que ninguém teria coragem de mexer aqui", respondeu o sertanejo entre risos.
Com a repercussão do vídeo, os comentários não demoraram a surgir. "A pergunta é: e quem não pegaria?", provocou uma seguidora. Outra foi além na ousadia: "Nunca imaginei que um dia ia querer ser uma chave", escreveu.
