Henrique, da dupla com Juliano, esconde chave na cueca e é surpreendido

Henrique, da dupla com Juliano, chamou a atenção dos internautas após um vídeo ousado viralizar nas redes sociais.

O que aconteceu

Nas imagens, o cantor surge descontraído dentro de um carro de luxo e decide pregar uma peça nos amigos. O sertanejo esconde a chave do veículo na própria cueca, confiante de que ninguém teria coragem de pegá-la.

Um dos amigos de Henrique acabou colocando a mão e pegando a chave do veículo. "Achei que ninguém teria coragem de mexer aqui", respondeu o sertanejo entre risos.