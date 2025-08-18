A despedida de parceiro em 'Priscilla, a Rainha do Deserto' a Terence Stamp

Nascido em Londres (Inglaterra) em 1938, Terence Stamp iniciou sua carreira na publicidade antes de se tornar ator. Ganhou bolsa na Academia Webber Douglas de Arte Dramática e estreou no cinema em 1962 com "O Vingador dos Mares", papel que lhe rendeu o Globo de Ouro.

Stamp foi indicado ao Oscar e se destacou em filmes como "Teorema" (1968), "O Colecionador" (1965), "Superman" (1978), "Superman 2 - A Aventura Continua" (1980), "Mansão Mal-Assombrada" (2003) e seu último trabalho em "Noite Passada no Soho" (2021).

Ícone de sua época, Stamp foi considerado símbolo sexual nos anos 1960 e manteve relacionamentos com estrelas como Brigitte Bardot, casando-se em 2002 com Elizabeth O'Rourke, de quem se divorciou em 2008.

*Com informações de reportagem publicada em 17/08/2025