A despedida de parceiro em 'Priscilla, a Rainha do Deserto' a Terence Stamp

Guy Pearce, 57, prestou nas redes sociais uma homenagem ao ator Terence Stamp, que morreu na manhã de ontem. Os atores atuaram lado a lado no clássico "Priscilla - A Rainha do Deserto".
O que ele disse
Adeus, querido Tel. Você foi uma verdadeira inspiração, com e sem os saltos. Nós sempre teremos Kings Canyon, Kings Road e o ABBA. Te desejo tudo de melhor no caminho, 'Ralph'! Beijos. Guy Pearce, no X
Nascido em Londres (Inglaterra) em 1938, Terence Stamp iniciou sua carreira na publicidade antes de se tornar ator. Ganhou bolsa na Academia Webber Douglas de Arte Dramática e estreou no cinema em 1962 com "O Vingador dos Mares", papel que lhe rendeu o Globo de Ouro.
Stamp foi indicado ao Oscar e se destacou em filmes como "Teorema" (1968), "O Colecionador" (1965), "Superman" (1978), "Superman 2 - A Aventura Continua" (1980), "Mansão Mal-Assombrada" (2003) e seu último trabalho em "Noite Passada no Soho" (2021).
Ícone de sua época, Stamp foi considerado símbolo sexual nos anos 1960 e manteve relacionamentos com estrelas como Brigitte Bardot, casando-se em 2002 com Elizabeth O'Rourke, de quem se divorciou em 2008.
*Com informações de reportagem publicada em 17/08/2025
