Geovanna Tominaga confirma diagnóstico de superdotação: 'Me assustei'

Geovanna Tominaga, 45, ex-apresentadora da TV Globinho, contou que ficou assustada ao descobrir que era superdotada.

O que aconteceu

A artista respondeu algumas perguntas sobre o diagnóstico em seu perfil do Instagram e disse que descobriu no ano passado. "Eu me assustei quando soube. Descobri após uma avaliação neuropsicológica no ano passado".

Atualmente, Geovanna se apresenta como especialista em neurociência. Ela também escreve livros infantis, como a obra "Flint, o pássaro que tinha muitas coisas", lançado recentemente.