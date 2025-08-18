SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Geovanna Tominaga confirma diagnóstico de superdotação: 'Me assustei'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Atualizada em
Geovanna Tominaga
Geovanna Tominaga Imagem: Dan Delmiro/ Agnews

Geovanna Tominaga, 45, ex-apresentadora da TV Globinho, contou que ficou assustada ao descobrir que era superdotada.

O que aconteceu

A artista respondeu algumas perguntas sobre o diagnóstico em seu perfil do Instagram e disse que descobriu no ano passado. "Eu me assustei quando soube. Descobri após uma avaliação neuropsicológica no ano passado".

Atualmente, Geovanna se apresenta como especialista em neurociência. Ela também escreve livros infantis, como a obra "Flint, o pássaro que tinha muitas coisas", lançado recentemente.

Geovanna Tominaga confirma diagnóstico de superdotação: 'Me assustei'
Geovanna Tominaga confirma diagnóstico de superdotação: 'Me assustei' Imagem: Instagram

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.