Filha de Maíra Cardi enfrenta recuperação pós cirurgia: 'Complicado'

Maíra Cardi, 41, usou as redes sociais para falar sobre o estado da sua filha, Sophia, 7, após cirurgia para retirar as amígdalas e adenoides.

O que aconteceu

A influenciadora contou que o pós-operatório tem sido mais desafiador do que ela imaginava, com Sophia sentindo muita dor. "Eu não tinha ideia de que seria tão complicado. Sophia teve uma piora nos últimos dias. É um tema importante para outras mães, porque é uma cirurgia bem difícil. Ela melhora um pouco, mas logo volta a sentir dor".

A empresária disse que a equipe médica alertou sobre o aumento da dor entre o quinto e oitavo dia após a cirugia. "Ela acorda gritando de dor, do nada. É realmente angustiante, eu não sabia que seria assim".