Filha de Maíra Cardi enfrenta recuperação pós cirurgia: 'Complicado'

Maíra Cardi, 41, usou as redes sociais para falar sobre o estado da sua filha, Sophia, 7, após cirurgia para retirar as amígdalas e adenoides.
O que aconteceu
A influenciadora contou que o pós-operatório tem sido mais desafiador do que ela imaginava, com Sophia sentindo muita dor. "Eu não tinha ideia de que seria tão complicado. Sophia teve uma piora nos últimos dias. É um tema importante para outras mães, porque é uma cirurgia bem difícil. Ela melhora um pouco, mas logo volta a sentir dor".
A empresária disse que a equipe médica alertou sobre o aumento da dor entre o quinto e oitavo dia após a cirugia. "Ela acorda gritando de dor, do nada. É realmente angustiante, eu não sabia que seria assim".
Maíra ainda aconselhou mães que a acompanham nas redes. "Se for pra fazer, que seja bem cedo. Ou então espera chegar à vida adulta. Se eu soubesse do sofrimento que ela enfrentaria, sinceramente, teria pensado duas vezes. Está sendo muito difícil".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.