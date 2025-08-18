Fernanda Rodrigues revela volta de carcinoma e diz que fará outra cirurgia

Fernanda Rodrigues, 45, revelou que seu carcinoma, que é um tipo de câncer de pele, retornou, e precisará passar por outra cirurgia para removê-lo.

O que aconteceu

Rodrigues explicou que retirou o carcinoma no ano passado, mas percebeu que a mancha voltou a aparecer em sua pele. "Por eu ser muito atenta ao meu corpo e aos sinais, reparei que essa manchinha voltou. Falei com a minha dermatologista, e está lá o meu carcinoma de novo. Vou ter que fazer cirurgia de novo, vai ficar uma cicatriz e vida que segue", declarou em vídeo nas redes sociais.

Atriz disse conhecer pessoas que já passaram por esse procedimento mais de cinco vezes, e ressaltou que no seu caso não é nada grave. "Preciso me cuidar, me proteger. Esses resquícios da vida, do sol, vou ter que lidar com eles, ficar atenta e ir resolvendo. Está tudo certo, estou ótima, está tudo bem".