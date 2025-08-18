Fernanda Lima revela que 'perdeu' libido com a menopausa: 'Me afetou'

Fernanda Lima, 48, revelou que sofreu com a perda da libido durante o começo da menopausa.
O que aconteceu
Lima explicou que a menopausa tirou sua vontade de transar e isso afetou seu casamento com Rodrigo Hilbert, 45. "Não ter vontade de transar é uma coisa que afeta. Me afetou como mulher e afetou de alguma maneira o meu casamento", declarou em entrevista ao Fantástico, ontem.
Ela brincou sobre ter que negar relações íntimas com o marido nesse período. "Dizer 'não' para o Rodrigo Hilbert é uma responsabilidade enorme".
Apresentadora contou que sentiu os primeiros sinais da menopausa aos 45 anos, inicialmente com calor intenso que atrapalhava o sono. "Teve uma noite, em específico, que eu acordei fritando igual a tampinha da marmita. Comecei a sua muito, levantei da cama assim e fiquei um tempo parada no escuro pensando: 'isso não é normal'".
A artista destacou que esse calor se tornou recorrente, quando decidiu buscar um profissional de saúde. "E aí eu fui passando. A segunda noite aconteceu a mesma coisa, a terceira, a quarta, quinta, sexta... Eu passei uma semana acordando no mesmo horário".
Fernanda Lima também decidiu abordar o assunto com Hilbert, e mais abertamente em um podcast com a presença de especialistas. Além disso, a apresentadora fez reposição hormonal e aderiu a uma rotina de exercícios físicos para se adaptar a essa nova fase da vida.
