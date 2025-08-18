Fernanda Lima revela que 'perdeu' libido com a menopausa: 'Me afetou'

Fernanda Lima, 48, revelou que sofreu com a perda da libido durante o começo da menopausa.

O que aconteceu

Lima explicou que a menopausa tirou sua vontade de transar e isso afetou seu casamento com Rodrigo Hilbert, 45. "Não ter vontade de transar é uma coisa que afeta. Me afetou como mulher e afetou de alguma maneira o meu casamento", declarou em entrevista ao Fantástico, ontem.

Ela brincou sobre ter que negar relações íntimas com o marido nesse período. "Dizer 'não' para o Rodrigo Hilbert é uma responsabilidade enorme".