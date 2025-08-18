Feita de palhaça: a vingança de Fátima após ser enganada em 'Vale Tudo'

Maria de Fátima (Bella Campos) vai planejar matar dois personagens nesta segunda-feira (18) em "Vale Tudo" (Globo).
O que vai acontecer
No hospital, Maria de Fátima se desespera ao saber que o que fez não afetou sua gravidez. Para aumentar a tensão, a médica avisa a Afonso (Humberto Carrão) que Maria de Fátima está grávida.
Celina (Malu Galli) confronta Maria de Fátima sobre a gravidez. A ricaça acredita que a vilã está enganando seu sobrinho e jura que não vai descansar enquanto não desmascará-la.
Mais tarde, a filha de Raquel (Taís Araújo) descobre que foi enganada por Celina. Ela suborna uma funcionária do laboratório e descobre que o exame de Afonso que a irmã de Odete lhe mostrou é falso.
Furiosa e desesperada, Maria de Fátima planeja fazer Solange perder os bebês, pois crê que eles são de Afonso. Enquanto César (Cauã Reymond) distrai Sardinha e Solange na Tomorrow, Fátima entra na casa de Solange para manipular os remédios da diretora de criação.
A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
