Feita de palhaça: a vingança de Fátima após ser enganada em 'Vale Tudo'

Celina (Malu Galli) confronta Maria de Fátima sobre a gravidez. A ricaça acredita que a vilã está enganando seu sobrinho e jura que não vai descansar enquanto não desmascará-la.

Mais tarde, a filha de Raquel (Taís Araújo) descobre que foi enganada por Celina. Ela suborna uma funcionária do laboratório e descobre que o exame de Afonso que a irmã de Odete lhe mostrou é falso.

Furiosa e desesperada, Maria de Fátima planeja fazer Solange perder os bebês, pois crê que eles são de Afonso. Enquanto César (Cauã Reymond) distrai Sardinha e Solange na Tomorrow, Fátima entra na casa de Solange para manipular os remédios da diretora de criação.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias