Faustão apresenta 'melhora progressiva' e recebe alta da UTI

Fausto Silva, o Faustão, 75, ganhou alta da UTI e está internado em um quarto do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.
O que aconteceu
Internado desde o dia 21 de maio, Faustão, segundo novo boletim médico, apresenta 'melhora progressiva' após os órgãos transplantados de rim e fígado.
O paciente Fausto Silva permanece internado no Einstein Hospital Israelita. Ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva na última quarta-feira, 13 de agosto, e está em apartamento. Apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados e continua em processo de reabilitação física e nutricional.
Equipe de Faustão, informou via boletim médico
O último boletim médico não informa se há previsão de alta médica para o artista. Ele está sendo assistido pelos médicos: Dr. Alvaro Pacheco e Silva Filho, nefrologista; Dr. Marcelo Bruno de Rezende, cirurgião da equipe de transplante hepático; Dr. Fernando Bacal, cardiologista; e Dr. Eliezer Silva, diretor-executivo de sistemas de saúde.
A internação
Faustão precisou ser hospitalizado em 21 de maio em razão de uma infecção bacteriana aguda com sepse. O apresentador necessitou de uma atenção especial de controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.
Com a infecção controlada, Fausto Silva também realizou um transplante de fígado, na última quarta-feira. O procedimento ainda foi combinado a um retransplante renal, planejado há um ano, e realizado ontem.
Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.
Em 10 de agosto, Faustão foi extubado pela equipe do Hospital Albert Einsten. No contexto médico, refere-se à remoção do tubo endotraqueal (TET), que é um tubo inserido na traqueia para auxiliar na respiração, geralmente em pacientes que estão usando ventilação mecânica.
Há cinco dias, Luciana Cardoso, 47, se manifestou para tranquilizar os fãs de Faustão. Ela informou que o apresentador está tendo boa recuperação. "Tudo indo bem", escreveu ela nos stories do Instagram.
Procedimentos cirúrgicos de Fausto Silva
Faustão realizou um transplante de coração em agosto de 2023. O apresentador foi submetido ao processo em decorrência de um grave quadro de insuficiência cardíaca.
Seis meses depois do transplante cardíaco, ele também necessitou de um transplante de rim, procedimento realizado fevereiro do ano passado. Na ocasião, a família do apresentador informou que ele foi transplantado do órgão em decorrência do agravamento de uma doença renal crônica. Em agosto passado, Fausto contou que seus médicos não descartavam a necessidade de realizar um segundo transplante de rim.
Em agosto de 2025, Faustão foi submetido a um transplante de fígado, combinado a um retransplante renal. Um dos maiores apresentadores da história da TV, Faustão está fora da TV desde maio de 2023. Sua última atração em TV aberta foi o "Faustão na Band".
