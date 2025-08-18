SplashUOL
'Êta Mundo Melhor!': o terror que Estela enfrenta antes de matar charada

Colaboração para Splash, em São Paulo
Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor!'
Estela (Larissa Manoela) em 'Êta Mundo Melhor!' Imagem: Reprodução/Globo

Amanhã (19), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Candinho vai provar seu amor por Samir e Estela enfrentará momentos terríveis.

O que vai acontecer

Estela acredita estar sendo seguida nas ruas, e acaba correndo perigo com Anabela. No capítulo seguinte, Celso aparecerá para ajudar a amada e sua irmã.

Isso acontece antes de Estela reconhecer Simbá em um retrato-falado. A mocinha vai questionar Sabiá sobre o motivo da busca por Simbá e depois irá cobrar explicações de Zulma.

Simbá (Arthur Yera) em 'Êta Mundo Melhor'
Simbá (Arthur Yera) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo

Candinho questiona as mentiras inventadas por Celso para Samir. Em seguida, o protagonista obriga Celso a pedir desculpas para Samir.

Cunegundes chega à casa de Candinho e discute com Medeia. Quinzinho vai ao dancing com Quincas, que é demitido neste mesmo dia.

Logo após, Cunegundes chega para buscar Quinzinho. Mais tarde, o personagem de Ary Fontoura diz para Francine que tem uma mina de esmeraldas.

Ainda nesta terça, Maria Divina pressiona Zé dos Porcos a se casar com ela. Simbá chantageia Zulma e Zenaide. Além disso, Zulma se irrita com a paixão de Candinho por Dita.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

