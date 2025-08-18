'Êta Mundo Melhor!': a pergunta de Simbá que vai botar fogo na trama das 6

Nesta segunda-feira (18), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Simbá vai mais uma vez questionar a origem de Samir e deixar uma personagem furiosa.
O que vai acontecer
Simbá questiona Zulma sobre Samir e Candinho. Claro que a vilã fica desconcertada e furiosa com a pergunta do garoto, que já tem certeza sobre os dois serem pai e filho. Nesse mesmo capítulo, Candinho confronta Celso.
Logo depois, Clóvis diz a Candinho que Dita é apaixonada por ele. Mais tarde, Estela permite que Anabela assista à apresentação de Dita e a enfermeira se aproxima da cantora.
Ernesto e Zulma armam para que Sabiá seja encontrado desacordado em frente a um bar. Além disso, Francine, Tamires e Ernesto planejam enganar o Comendador.
Quincas anuncia que conseguiu um emprego no dancing, e Quinzinho diz que acompanhará o filho. Enquanto isso, Estela convence Dirce a dar uma nova chance para as aulas das crianças órfãs.
Zé dos Porcos encontra uma pedra brilhante na gruta. Na cena seguinte, Cunegundes aparece desembarcado em São Paulo.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.
