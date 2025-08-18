Eliana revela detalhes de programa de auditório na Globo: 'Para a família'

Eliana, 52, confirmou que terá um programa próprio na grade da Globo, mas ressaltou que a atração ainda está em fase de produção e deverá estrear em 2026.
O que aconteceu
Apresentadora contou alguns detalhes do programa que deverá ir ao ar aos finais de semana. "Estreia em 2026, com auditório. É para a família brasileira, do jeitinho que gosto. Em breve conto mais", declarou em entrevista ao jornal O Globo.
Ela também negou que esteja insatisfeita por ter deixado o SBT para assinar com a Globo. "Estou muito feliz e realizada com a minha trajetória na TV Globo até aqui. Principalmente porque as coisas estão acontecendo exatamente como eu e a emissora combinamos no início da nossa relação. E estamos só no começo".
Neste primeiro ano de TV Globo, eu aprendi a adaptar os meus 34 anos de televisão a diversos formatos. Acho que o frio na barriga faz parte do processo, mesmo depois de tanto tempo como apresentadora.
Na Globo, Eliana apresentou o The Masked Singer Brasil, teve quadro no Fantástico e comandou um especial de Black Friday. Neste ano, ela será uma das apresentadoras do Criança Esperança. Ainda, ela é a âncora do Saia Justa, no GNT.
