'Dona de Mim': Tânia tenta se vingar de Jaques, mas vive momento horrível

Tânia jura vingança contra Jaques e aparece na mansão dos Boaz. Ela acusa Filipa de roubar seu marido, e Jaques expulsa a ex-mulher do local.

Ainda neste capítulo, Pam afirma que o namoro com Danilo acabou. Depois, Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

