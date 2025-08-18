SplashUOL
'Dona de Mim': Tânia tenta se vingar de Jaques, mas vive momento horrível

Colaboração para Splash, em São Paulo
Tânia (Aline Borges) em Dona de Mim
Tânia (Aline Borges) em Dona de Mim Imagem: Reprodução/Globo

Amanhã, terça-feira (18), Tânia (Aline Borges) vai movimentar a trama de "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Samuel se desespera com a mudança de Jaques para a mansão. Também percebendo o clima pesado, Sofia ajuda Rosa a disfarçar sua doença na frente de Jaques.

Tânia jura vingança contra Jaques e aparece na mansão dos Boaz. Ela acusa Filipa de roubar seu marido, e Jaques expulsa a ex-mulher do local.

Ainda neste capítulo, Pam afirma que o namoro com Danilo acabou. Depois, Ayla inventa uma desculpa para Gisele desmarcar o encontro com Breno e Caco.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

