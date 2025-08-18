Cinzas de Sebastião Salgado são depositadas em árvore do Instituto Terra

As cinzas do fotógrafo Sebastião Salgado foram depositadas no sábado (16) nas raízes de uma peroba-amarela no Instituto Terra, em Aimorés, Minas Gerais — a mesma fazenda em que o artista cresceu e que se transformou, anos depois, em sua grande obra de recuperação ambiental.

O que aconteceu

A cerimônia reuniu familiares, amigos e autoridades no local que marcou a infância e a adolescência do fotógrafo. O gesto simbolizou não apenas a despedida, mas também a última missão de Salgado: nutrir, com seu corpo, a árvore que agora integra a floresta renascida pelo projeto que ele próprio fundou.

Durante a homenagem, a mulher do fotógrafo, Lélia Salgado, recordou o caráter íntegro e a dignidade do artista, O fotógrafo foi descrito como alguém movido por ideias grandiosas e pela coragem de persegui-las.