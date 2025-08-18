Caminhão de dupla sertaneja atropela 16 pessoas após motorista passar mal

O caminhão da dupla Diego & Victor Hugo atropelou 16 pessoas ontem em Itaberaí (GO) após o motorista ter um princípio de infarto.

O que aconteceu

Todas as vítimas foram para o hospital. Das 16 atendidas, 13 foram liberadas após os primeiros socorros, e outras três foram encaminhadas para Goiânia, diz nota da prefeitura da cidade.

Entre os três transferidos para Goiânia, um já teve alta. Os nomes das vítimas não foram divulgados.