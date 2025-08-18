Bailarina apontada como affair de Zé Felipe anuncia saída do balé do cantor

Karol Gerez, apontada como affair de Zé Felipe quando o cantor e Virginia Fonseca anunciaram o divórcio, contou que todas as bailarinas do artista foram desligadas.
O que aconteceu
Karol contou que ela e as colegas foram dispensadas. "Infelizmente é verdade, não faço mais parte da equipe do Zé Felipe, fomos dispensadas, mas sou grata por ter tido essa experiencia de um ano e pouquinho que tivemos com ele", disse nos Stories do Instagram.
Splash entrou em contato com a assessoria de Zé Felipe, que enviou nota. "Houve uma reestruturação resultando em uma mudança geral na equipe de ballet, que passa a ter outra formação".
