Bailarina apontada como affair de Zé Felipe anuncia saída do balé do cantor

Karol Gerez, apontada como affair de Zé Felipe quando o cantor e Virginia Fonseca anunciaram o divórcio, contou que todas as bailarinas do artista foram desligadas.

O que aconteceu

Karol contou que ela e as colegas foram dispensadas. "Infelizmente é verdade, não faço mais parte da equipe do Zé Felipe, fomos dispensadas, mas sou grata por ter tido essa experiencia de um ano e pouquinho que tivemos com ele", disse nos Stories do Instagram.