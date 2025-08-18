Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo

Lauana Prado, 36, passou por um grande susto na manhã desta segunda-feira (18). O avião que transportava a cantora precisou fazer um pouso de emergência em Goiânia após uma porta se abrir.
O que aconteceu
Segundo apuração de Splash com a equipe da artista, Luana Prado e sua equipe embarcaram em Anápolis (GO) com destino a cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, mas precisou fazer um pouso forçado após 20 minutos.
A aeronave precisou fazer um pouso de emergência em Goiânia devido à abertura acidental da porta. O voo aconteceu às 9h30 e por volta das 9h50 pousou nos arredores da capital de Goiânia.
Para Slash, a cantora afirmou que ela e sua equipe estão bem apesar do susto. Ela também agradeceu aos pilotos pelo profissionalismo e agilidade ao conduzir o caso sem causar pânico.
Foi realmente um susto muito grande, nunca passei por algo parecido. Graças a Deus estamos bem. Estamos ainda muito abalados, mas agradecidos por não termos tido um desfecho muito pior.
Lauana Prado
