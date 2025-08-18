SplashUOL
Avião de Lauana Prado faz pouso de emergência após porta abrir durante voo

Péterson Neves
De Splash, em São Paulo
Lauana Prado cantora passou por susto com voo
Lauana Prado cantora passou por susto com voo Imagem: Divulgação/@biah_art

Lauana Prado, 36, passou por um grande susto na manhã desta segunda-feira (18). O avião que transportava a cantora precisou fazer um pouso de emergência em Goiânia após uma porta se abrir.

O que aconteceu

Segundo apuração de Splash com a equipe da artista, Luana Prado e sua equipe embarcaram em Anápolis (GO) com destino a cidade de Sorocaba, interior de São Paulo, mas precisou fazer um pouso forçado após 20 minutos.

A aeronave precisou fazer um pouso de emergência em Goiânia devido à abertura acidental da porta. O voo aconteceu às 9h30 e por volta das 9h50 pousou nos arredores da capital de Goiânia.

Para Slash, a cantora afirmou que ela e sua equipe estão bem apesar do susto. Ela também agradeceu aos pilotos pelo profissionalismo e agilidade ao conduzir o caso sem causar pânico.

Foi realmente um susto muito grande, nunca passei por algo parecido. Graças a Deus estamos bem. Estamos ainda muito abalados, mas agradecidos por não termos tido um desfecho muito pior.
Lauana Prado

