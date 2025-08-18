Ana Castela faz denúncia de maus-tratos a cavalo: 'Verme'

Ana Castela, 21, usou suas redes sociais na tarde de hoje para denunciar maus-tratos a um cavalo.
O que aconteceu
A cantora publicou um vídeo de um cavalo na estrada, sofrendo após ter as patas cortadas.
Ana Castela publicou uma foto do suspeito e o detonou. "A cara do verme que cortou as quatro patas de um cavalo e o deixou na rua agonizando."
Ela deu mais detalhes. "Ele simplesmente cortou as patas do cavalo fora porque ele não aguentou a cavalgada. Aconteceu em Bananal."
Ana Castela pediu, ainda, que páginas de rede social a ajudem a divulgar. "Alô, páginas! Bora dar IBOPE (audiência) para isso? Sei que a vida de famosos é 'massa' e interessante, mas a vida de um animal também é. Que esse cobarde receba o que mereça."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.