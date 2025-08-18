Ana Castela faz denúncia de maus-tratos a cavalo: 'Verme'

Ana Castela, 21, usou suas redes sociais na tarde de hoje para denunciar maus-tratos a um cavalo.

O que aconteceu

A cantora publicou um vídeo de um cavalo na estrada, sofrendo após ter as patas cortadas.

Ana Castela publicou uma foto do suspeito e o detonou. "A cara do verme que cortou as quatro patas de um cavalo e o deixou na rua agonizando."