Agatha Sá revela que foi abusada por tio na infância: 'Não houve justiça'

Agatha Sá, 25, contou nas redes sociais que foi vítima de abuso sexual na infância.
O que aconteceu
Ela decidiu compartilhar sua história após ver reportagem do Fantástico com Felca. "Eu faço parte das crianças que tiveram a inocência roubada. Não é fácil falar, mas é importante dar voz a isso", escreveu a namorada de Filipe Ret nos stories do Instagram.
Agatha foi abusada por um tio dos 4 aos 7 anos. "Não houve justiça, mas a energia que ele lançou ao mundo retorna e esse é o peso que ele carrega", refletiu a influenciadora. Segundo ela, seu pai foi o único que a defendeu, enquanto outros membros da família acobertaram o caso.
Ela descobriu que estava sendo abusada durante uma aula de educação sexual. Agatha disse que, até então, achava que o tio estava fazendo uma brincadeira com ela: "Protejam suas crianças! Falem sobre o que não pode acontecer. Isso me salvou. Criança não nasce com maldade".
A influenciadora foi criada pela avó. "Às vezes me pergunto se ela sabia de alguma coisa e não fez nada... Isso me mata, prefiro acreditar que não", contou.
