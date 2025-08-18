Agatha Sá revela que foi abusada por tio na infância: 'Não houve justiça'

Agatha Sá, 25, contou nas redes sociais que foi vítima de abuso sexual na infância.

O que aconteceu

Ela decidiu compartilhar sua história após ver reportagem do Fantástico com Felca. "Eu faço parte das crianças que tiveram a inocência roubada. Não é fácil falar, mas é importante dar voz a isso", escreveu a namorada de Filipe Ret nos stories do Instagram.

Agatha foi abusada por um tio dos 4 aos 7 anos. "Não houve justiça, mas a energia que ele lançou ao mundo retorna e esse é o peso que ele carrega", refletiu a influenciadora. Segundo ela, seu pai foi o único que a defendeu, enquanto outros membros da família acobertaram o caso.