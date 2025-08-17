Valentina Bandeira: 'Ser filha de pai gay me ensinou muito sobre liberdade'

Convidada de Antonio Tabet no videocast Alt Tabet, do Canal UOL, Valentina Bandeira falou sobre a relação com o pai, o bailarino Ricardo Bandeira, que é gay. Na entrevista, a atriz contou como crescer nesse ambiente diverso contribuiu para sua formação.

Eu acho que a coisa mais legal, inclusive, da minha educação foi eu ter sido filha de um pai gay, que tinha liberdade com as coisas, assim. Me ensinou muito sobre liberdade. Valentina Bandeira

Muito próxima da pai, Valentina relatou que recebeu a notícia sobre a sexualidade dele já na adolescência. "Meu pai me falou que era gay quando eu tinha uns 12 anos só. Demorou, porque eu vi que ele tinha medo de me falar, de como eu ia reagir. Sei lá, ele esperou ficar mais madura pra, talvez, ter mais estofo emocional pra receber essa informação".