Valentina Bandeira: 'Ser filha de pai gay me ensinou muito sobre liberdade'

Convidada de Antonio Tabet no videocast Alt Tabet, do Canal UOL, Valentina Bandeira falou sobre a relação com o pai, o bailarino Ricardo Bandeira, que é gay. Na entrevista, a atriz contou como crescer nesse ambiente diverso contribuiu para sua formação.
Eu acho que a coisa mais legal, inclusive, da minha educação foi eu ter sido filha de um pai gay, que tinha liberdade com as coisas, assim. Me ensinou muito sobre liberdade.Valentina Bandeira
Muito próxima da pai, Valentina relatou que recebeu a notícia sobre a sexualidade dele já na adolescência. "Meu pai me falou que era gay quando eu tinha uns 12 anos só. Demorou, porque eu vi que ele tinha medo de me falar, de como eu ia reagir. Sei lá, ele esperou ficar mais madura pra, talvez, ter mais estofo emocional pra receber essa informação".
Ela destaca que a educação dos pais foi essencial. "Eu acho que eles me educaram, tanto meu pai quanto a minha mãe, muito pra eu receber bem essa informação. Então, não foi nada desestruturante, assim, sabe?"
Valentina Bandeira diz mentir sobre própria vida amorosa
Atriz, que atualmente namora, disse que fala "merdas" sobre a vida conjugal e inventa parceiros que não existem na realidade. "Eu minto o tempo todo, sou dessas. Já menti várias vezes, dizia que estava pegando alguém... Falo qualquer merda, tipo assim, 'o Cauã Reymond já peguei mesmo e ele é escroto'. Invento qualquer coisa".
Valentina Bandeira jantou com Stevie Wonder em festa aos 18 anos
Bandeira contou que foi convidada com o pai para um evento de jazz na ONU e, depois, houve um coquetel para os convidados, momento em que ela sentou à mesa ao lado de Wonder. "Eu peguei meu pratinho, sentei, olhei para o lado e estava o Stevie Wonder na mesa comigo. Eu jantei com a cúpula do jazz, o Stevie meio trocando uma ideia comigo, eu sem saber falar inglês direito, dando uma improvisada. Lembro de sair de lá e chorar dentro do táxi o tempo inteiro na volta para o hotel, desesperada, tendo consciência de como as pessoas são famosas, grandiosas, e eu não tinha noção disso. Foi uma experiencia muito particular".
