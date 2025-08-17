Tiago Abravanel desabafa após um ano sem Silvio Santos: 'Não foi fácil'

Tiago Abravanel, 37, comentou sobre o luto do avô, Silvio Santos. A morte do apresentador completou um ano neste domingo (17).

O que aconteceu

Ator diferenciou seu luto e o da mãe, Cintia Abravanel. "O meu processo foi diferente do processo da minha mãe e das minhas tias (...). Minha mãe, que era mais próxima dele, lidou com a partida de uma maneira muito madura. Fiquei impressionado", destacou à Quem.