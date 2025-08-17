Calloni se emocionou atuando em 'Terra Nostra': 'História da minha família'

Antonio Calloni viu um retrato da história de sua família na trama de "Terra Nostra" (Globo), novela em que interpretou o imigrante Bartolo Migliavacca. Ele comemora a reprise do folhetim, que vai ao ar em setembro, na faixa Edição Especial, após o fim de "História de Amor".
'Terra Nostra' marcou a minha vida, pois, de certa forma, retrata a história da minha própria família - como tantas outras descendentes de italianos. Meu bisavô chegou ao Brasil na mesma leva de imigração dos personagens da novela, e isso tornou ainda mais emocionante participar dessa obra e contribuir para contar uma história da qual faço parte. Antonio Calloni
O ator lembra com carinho de uma gravação no Memorial do Imigrante, em São Paulo, onde encontrou um documento de seu bisavô. "Naquele momento, eu estava caracterizado como Bartolo, cercado por muitos figurantes, e me vi inserido no mesmo contexto em que meu bisavô desembarcou. Foi uma experiência muito emocionante. Essa novela, sem dúvida, marcou toda a colônia italiana. Foi um enorme prazer fazer parte dela, e estou curioso para ver essa reprise."
Não foi difícil entrar no personagem, já que Calloni aprendeu a falar italiano antes mesmo de falar português. "Isso tornou a interpretação muito orgânica para mim, tanto no gestual quanto no sotaque. Tudo fluiu de maneira natural."
Ele diz que se encantou pelo personagem ao ler cenas dos primeiros capítulos, quando Bartolo e a mulher acreditam que a filha morreu. "São sequências fantásticas, muito emocionantes. A peste estava se espalhando pelo navio, e aqueles personagens viviam um drama intenso, que resultou em cenas marcantes e comoventes, muito comentadas na época da exibição."
"Terra Nostra" tem imigração italiana como pano de fundo
Ambientada em São Paulo, a obra narra essa história a partir do romance entre um jovem casal de italianos. Matteo e Giuliana são interpretados por Thiago Lacerda e Ana Paula Arósio.
Matteo e Giuliana se apaixonam no navio, mas se perdem no desembarque e seguem caminhos diferentes. Matteo se casa com a filha de seu patrão (Antônio Fagundes) na colheita de café, Rosana (Carolina Kasting), mas não se esquece de Giuliana. Ela é acolhida pela família de Francesco Maglianno (Raul Cortez). O filho dele Marco Antônio (Marcello Antony) se apaixona por ela, que está decidida a reencontrar Matteo. No entanto, após saber do casamento do amado com Rosana, cede e aceita se casar com o pretendente.
Calloni é Bartolo, confidente de Matteo, que conhece no navio rumo ao Brasil. O italiano é idealista, sincero e trabalhador. É casado com Leonora (Lu Grimaldi), com quem tem uma filha.
