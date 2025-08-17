Calloni se emocionou atuando em 'Terra Nostra': 'História da minha família'

Antonio Calloni viu um retrato da história de sua família na trama de "Terra Nostra" (Globo), novela em que interpretou o imigrante Bartolo Migliavacca. Ele comemora a reprise do folhetim, que vai ao ar em setembro, na faixa Edição Especial, após o fim de "História de Amor".

'Terra Nostra' marcou a minha vida, pois, de certa forma, retrata a história da minha própria família - como tantas outras descendentes de italianos. Meu bisavô chegou ao Brasil na mesma leva de imigração dos personagens da novela, e isso tornou ainda mais emocionante participar dessa obra e contribuir para contar uma história da qual faço parte. Antonio Calloni

O ator lembra com carinho de uma gravação no Memorial do Imigrante, em São Paulo, onde encontrou um documento de seu bisavô. "Naquele momento, eu estava caracterizado como Bartolo, cercado por muitos figurantes, e me vi inserido no mesmo contexto em que meu bisavô desembarcou. Foi uma experiência muito emocionante. Essa novela, sem dúvida, marcou toda a colônia italiana. Foi um enorme prazer fazer parte dela, e estou curioso para ver essa reprise."