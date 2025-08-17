SplashUOL
Terence Stamp, de 'Superman' e 'Priscilla, Rainha do Deserto', morre aos 87

Colaboração para Splash, em São Paulo
O ator Terence Stamp morreu aos 87 anos
O ator Terence Stamp morreu aos 87 anos

O ator Terence Stamp, que participou de "Superman 2 - A Aventura Continua" e "Priscila, Rainha do Deserto", morreu hoje aos 87 anos.

O que aconteceu

Ator morreu na manhã deste domingo (17). A notícia foi confirmada à Reuters pela família: "Sua obra extraordinária como ator e roteirista continuará comovendo pessoas por anos", diz o comunicado.

A causa da morte não foi revelada. "Ele deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a tocar e inspirar as pessoas por muitos anos. Pedimos privacidade neste momento triste", afirmou a família em um comunicado à agência de notícias.

Artista inglês foi indicado ao Oscar e ganhou o Globo de Ouro por interpretar Billy Budd em "O Vingador dos Mares" (1962). Além do filme, ele também se destacou como o General Zod em "Superman" (1978) e "Superman 2 - A Aventura Continua" (1980), a personagem transexual Bernadette em "Priscilla, Rainha do Deserto" (1994), e outras obras como "Teorema" (1968), "O Colecionador" (1965) e "Mansão Mal-Assombrada" (2003). Seu último trabalho no cinema foi em "Noite Passada no Soho" (2021).

Cena do filme "Superman 2 - A Aventura Continua" (1980) com Jack O'Halloran, Terence Stamp e Sarah Douglas
Cena do filme "Superman 2 - A Aventura Continua" (1980) com Jack O'Halloran, Terence Stamp e Sarah Douglas

Nascido em Londres em 1938, presenciou um bombardeio da Segunda Guerra Mundial. Antes de ser ator, ele trabalhava com publicidade.

A carreira de ator começou nos anos 60. Ele ganhou uma bolsa para estudar na Academia Webber Douglas de Arte Dramática e fez sua estreia em 1962, com "O Vingador dos Mares".

Terence Stamp foi considerado um símbolo sexual da década de 1960 e namorou estrelas como Brigitte Bardot. Ele se casou com Elizabeth O'Rourke em 2002, mas se divorciou em 2008.

