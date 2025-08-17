Terence Stamp, de 'Superman' e 'Priscilla, Rainha do Deserto', morre aos 87

O ator Terence Stamp, que participou de "Superman 2 - A Aventura Continua" e "Priscila, Rainha do Deserto", morreu hoje aos 87 anos.

O que aconteceu

Ator morreu na manhã deste domingo (17). A notícia foi confirmada à Reuters pela família: "Sua obra extraordinária como ator e roteirista continuará comovendo pessoas por anos", diz o comunicado.

A causa da morte não foi revelada. "Ele deixa uma obra extraordinária, tanto como ator quanto como escritor, que continuará a tocar e inspirar as pessoas por muitos anos. Pedimos privacidade neste momento triste", afirmou a família em um comunicado à agência de notícias.