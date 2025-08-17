Filhas homenageiam Silvio Santos um ano após sua morte: 'Dia difícil'

As filhas de Silvio Santos o homenagearam hoje (17), data que marca um ano da morte do apresentador.
O que aconteceu
Silvia Abravanel fez uma dedicatória para o pai com uma lembrança no Instagram. "Um ano sem você aqui; um dia difícil, mas também de muita gratidão, pois sei que estás ao lado de Deus. Jamais estaremos longe, pois o amor do coração sempre nos uniu e assim será até nosso reencontro", escreveu no post.
Cintia Abravanel ressaltou que o pai era o "eterno Sisi" em seus stories. Além disso, a diretora de teatro compartilhou uma série de vídeos relembrando os melhores momentos do comunicador na televisão.
Rebeca Abravanel também se manifestou na data que marca um ano da morte do dono do SBT. Ela repostou um vídeo dizendo que: "Silvio foi um exemplo de quem se deixou ser usado por Deus".
Em homenagem ao apresentador, o SBT deixou um símbolo de coração com curativo fixado na tela durante a programação. Silvio Santo morreu aos 93 anos, em decorrência de uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1).
