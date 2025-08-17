Filhas homenageiam Silvio Santos um ano após sua morte: 'Dia difícil'

As filhas de Silvio Santos o homenagearam hoje (17), data que marca um ano da morte do apresentador.

O que aconteceu

Silvia Abravanel fez uma dedicatória para o pai com uma lembrança no Instagram. "Um ano sem você aqui; um dia difícil, mas também de muita gratidão, pois sei que estás ao lado de Deus. Jamais estaremos longe, pois o amor do coração sempre nos uniu e assim será até nosso reencontro", escreveu no post.