Quentin Tarantino revela qual dos filmes dirigidos por ele é o favorito

Quentin Tarantino, 62, revelou qual dos filmes de sua filmografia é seu favorito: "Era Uma Vez em... Hollywood", lançado em 2019.
O que aconteceu
O diretor, vencedor de dois Oscars, disse achar "Bastados Inglórios", de 2009, seu "melhor trabalho", mas seu favorito é "Era Uma Vez em... Hollywood" é seu favorito. Ele contou suas opiniões durante entrevista para o podcast The Church of Tarantino.
No entanto, ele considerou "Kill Bill" o filme "definitivamente de Quentin Tarantino". "Este é um longa que somente eu poderia ter feito. Cada detalhe foi arrancado a sangue frio da minha imaginação, do meu inconsciente, dos meus amores, paixões e obsessões."
Por isso, acredito que 'Kill Bill' era o filme que nasci para fazer. Já 'Bastardos Inglórios' é minha obra-prima, mas 'Era Uma Vez em... Hollywood'? Esse é o meu queridinho.
Tarantino também falou sobre sua preferência entre seus roteiros. "Considero 'Bastardos Inglórios' meu melhor roteiro, seguido de 'Os Oito Odiados' e 'Era Uma Vez em... Hollywood'", explicou o cineasta. "Mas há um aspecto em 'Os Oito Odiados' que talvez represente minha melhor direção em relação ao material escrito. O roteiro já estava sólido, não precisei criá-lo do zero como em 'Kill Bill'. Era tudo muito claro, e acredito que foi onde melhor servi meu próprio material como diretor."
Apesar do carinho especial por "Era Uma Vez em... Hollywood", Tarantino revelou que não dirigirá a aguardada sequência, "As Aventuras de Cliff Booth", projeto que será assumido por David Fincher para a Netflix. Durante a entrevista, o diretor justificou a decisão: a perspectiva de que seu 10º e último filme fosse uma sequência simplesmente "não o entusiasmou".
"Era Uma Vez em...Hollywood" está disponível no catálogo do Prime Video.
