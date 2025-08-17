Portiolli homenageia Silvio Santos em aniversário de morte: 'Saudade'

Celso Portiolli, 58, fez uma homenagem para Silvio Santos no Domingo Legal (SBT) de hoje (17).

O que aconteceu

Apresentador se emocionou ao citar o dono do SBT no aniversário de sua morte. O empresário morreu aos 93 anos, devido a uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1).

Radialista falou da sua emoção e do símbolo de coração na tela da emissora em homenagem ao comunicador. "Você sabe que hoje é um dia, inclusive está um coraçãozinho aqui... hoje faz um ano da perda do nosso patrão. Um dia que estou também bastante emocionado", confessou.