Portiolli homenageia Silvio Santos em aniversário de morte: 'Saudade'

Celso Portiolli, 58, fez uma homenagem para Silvio Santos no Domingo Legal (SBT) de hoje (17).
O que aconteceu
Apresentador se emocionou ao citar o dono do SBT no aniversário de sua morte. O empresário morreu aos 93 anos, devido a uma broncopneumonia após infecção por influenza (H1N1).
Radialista falou da sua emoção e do símbolo de coração na tela da emissora em homenagem ao comunicador. "Você sabe que hoje é um dia, inclusive está um coraçãozinho aqui... hoje faz um ano da perda do nosso patrão. Um dia que estou também bastante emocionado", confessou.
Celso Portiolli admitiu sentir saudade de Silvio Santos. "Mandaram um vídeo para mim e fiquei emocionado. É um dia muito especial para a gente! Todos nós sentimos muita falta do nosso pai profissional. Tenho uma saudade gigantesca dele, até hoje não caiu a ficha."
Celso Portiolli fala sobre Silvio Santos ao vivo no "Domingo Legal"-- Brenno (@brenno__moura) August 17, 2025
"É um dia que eu estou muito emocionado, me mandaram um vídeo pra mim, e é um dia muito especial pra gente.. até hoje não caiu a ficha." ❤️🩹🥺 #DomingoLegal pic.twitter.com/FJFST9gf6Q
