Neta de Raul Gil acusa tio de querer censurar falas sobre a família

De acordo com Raquel, elas podem ser processadas caso falem algo da família. "Estamos correndo o risco de uma ação indenizatória caso a gente fale alguma coisa que eles considerem que vai além da liberdade de expressão, mesmo que seja nossa própria vida, nossa própria história. A gente não pode mudar o nosso sangue, não pode mudar nosso DNA, não pode mudar o sobrenome que a gente tem. Não temos o direito de falar que supostamente não nos pertence mais."

Raquel Gil explicou por que decidiu se manifestar publicamente. "A minha mãe já tomou a frente tantas vezes dessa luta para defender a gente e sempre fiquei quieta porque não gosto de exposição, mesmo cantando, eu sei, irônico. Como ela já tomou muito, resolvi ser quem fala agora", ressaltou.

Neta de Raul Gil ainda pediu para os seguidores não perguntarem mais sobre a família. "Por favor, não perguntem mais da família, do meu avô, do meu tio, da minha avó, porque a gente não pode mais falar nada, se não a gente vai ser processada", finalizou.

Raul Gil é pai de Raul Gil Junior e Nanci Gil. Em 2024, ficou ausente de uma homenagem ao pai na Globo. Após a exibição do quadro do 'Domingão com Huck', Nanci fez um vídeo criticando o pai e o irmão.