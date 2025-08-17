SplashUOL
Fernanda Torres lamenta morte de sogra: 'Uma mulher impressionante'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Fernanda Torres relembra história da sogra, Irina Popow, após morte
Fernanda Torres relembra história da sogra, Irina Popow, após morte Imagem: Reprodução/Instagram

Fernanda Torres, 59, lamentou a morte de sua sogra, Irina Popow, e a homenageou nas redes sociais.

O que aconteceu

Atriz anunciou que a mãe de Andrucha Waddington morreu ontem (16). Ela fez uma dedicatória para a sogra hoje em seu perfil no Instagram.

Vencedora do Globo de Ouro 2025 reviveu a história da sogra no post. "Uma mulher impressionante, nascida na Ucrânia, que sobreviveu ao homolodor de Stalin, à invasão de Hitler, que viveu num campo de refugiados na Polônia do pós-guerra e migrou para esse país tropical, onde teve filhos e netos", escreveu.

