SplashUOL
Assine UOL
Celebs

Marido rebate críticas a corpo de Sasha: 'Feliz, gostosa e saudável'

Colaboração para Splash, em São Paulo
João Lucas defende Sasha após críticas
João Lucas defende Sasha após críticas Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

João Lucas, 26, defendeu Sasha, 27, após a modelo ser alvo de críticas nas redes sociais

O que aconteceu

Filha de Xuxa chamou a atenção no aniversário de Bruna Marquezine. A famosa usou um look "all black" na festa de 30 anos da atriz.

Um usuário do X (antigo Twitter) publicou um comentário sobre o corpo da estilista. "Mulher de Deus, compra um Sustagen", sugeriu em post na rede social.

Indignado, João Lucas rebateu o post e elogiou Sasha. "Vão tomar no c* vocês que falam do corpo dos outros... Gata, feliz, gostosa e saudável", se exaltou ontem na mesma publicação.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.