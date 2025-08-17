Marido rebate críticas a corpo de Sasha: 'Feliz, gostosa e saudável'

João Lucas, 26, defendeu Sasha, 27, após a modelo ser alvo de críticas nas redes sociais
O que aconteceu
Filha de Xuxa chamou a atenção no aniversário de Bruna Marquezine. A famosa usou um look "all black" na festa de 30 anos da atriz.
Um usuário do X (antigo Twitter) publicou um comentário sobre o corpo da estilista. "Mulher de Deus, compra um Sustagen", sugeriu em post na rede social.
Indignado, João Lucas rebateu o post e elogiou Sasha. "Vão tomar no c* vocês que falam do corpo dos outros... Gata, feliz, gostosa e saudável", se exaltou ontem na mesma publicação.
vão toma no cu vcs que falam do corpo dos outros.. GATA pra CARALHO, feliz, gostosa e SAUDÁVEL seus fdp-- turnê - João Lucas AO VIVO (@_joaolucasss_) August 16, 2025
