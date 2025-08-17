Madonna comemora 67 anos com bolo de Labubu

Madonna comemorou ontem o seu 67º aniversário com um bolo especial.
O que aconteceu
A cantora ganhou um bolo em formato de Labubu. A designer de moda Bea Åkerlund, amiga e figurinista de Madonna, postou uma imagem no Instagram.
O bolo tinha as palavras "feliz aniversário, Madudu". A cobertura era em formato de Labubu cor de rosa vestindo o icônico sutiã de cone da cantora.
Madonna passou a data na Itália. Ela passou por Florença e, hoje, assistiu à tradicional corrida de cavalos na Piazza del Campo, na cidade de Siena.
Ela estava acompanhada de quatro de seus filhos. Madonna foi vista assistindo à corrida no palacete Palazzo Pannocchieschi d'Elci com Lourdes Leon (28), Rocco Ritchie (25) e as gêmeas Stella e Estere (12).
Depois, o grupo continuou a comemoração. Segundo relatos, eles se dirigiram a um hotel cinco estrelas no centro de Siena.
