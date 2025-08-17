SplashUOL
Madonna comemora 67 anos com bolo de Labubu

De Splash, em São Paulo
Madonna ganhou um bolo de Labubu em seu 67º aniversário
Madonna ganhou um bolo de Labubu em seu 67º aniversário Imagem: Reprodução/Instagram

Madonna comemorou ontem o seu 67º aniversário com um bolo especial.

O que aconteceu

A cantora ganhou um bolo em formato de Labubu. A designer de moda Bea Åkerlund, amiga e figurinista de Madonna, postou uma imagem no Instagram.

O bolo tinha as palavras "feliz aniversário, Madudu". A cobertura era em formato de Labubu cor de rosa vestindo o icônico sutiã de cone da cantora.

Madonna passou a data na Itália. Ela passou por Florença e, hoje, assistiu à tradicional corrida de cavalos na Piazza del Campo, na cidade de Siena.

Ela estava acompanhada de quatro de seus filhos. Madonna foi vista assistindo à corrida no palacete Palazzo Pannocchieschi d'Elci com Lourdes Leon (28), Rocco Ritchie (25) e as gêmeas Stella e Estere (12).

Depois, o grupo continuou a comemoração. Segundo relatos, eles se dirigiram a um hotel cinco estrelas no centro de Siena.

