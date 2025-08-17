Ex-funcionários acusam Hytalo Santos de cárcere privado de menores de idade

Ex-funcionários de Hytalo Santos falaram ao Fantástico deste domingo sobre o dia a dia da casa do influenciador com adolescentes e menores de idade. Ele e o marido, Israel Nata Vicente, foram presos em São Paulo, na última sexta-feira (15). Ambos são acusados de tráfico de pessoas e exploração sexual de adolescentes.
O que aconteceu
Em depoimento ao Ministério Público, uma das ex-funcionárias afirmou que os adolescentes viviam em regime de cárcere privado, ficavam sem alimentação adequada — dependendo da autorização de Hytalo para se alimentar —, não tinham vida social e viviam como propriedade dele.
Entre as acusações, estão também denúncia de que Hytalo não deixava os adolescentes irem à escola. "Já teve filmagens que ele fez para postar na rede social, que as crianças estavam indo para escola e, após desligar as câmeras, elas não iam para a escola."
Segundo as testemunhas, além de Hytalo e o marido, moravam mais dez pessoas na casa. Entre elas, quatro menores de idade que seriam tratados como propriedade do influenciador, que decidia quando era autorizado usar o celular. Os aparelhos dos adolescentes eram mantidos trancados por Hytalo.
A casa onde Hytalo morava era uma mansão em João Pessoa (PB). No entanto, segundo um dos entrevistados, a casa era "cheia de lixo" e não tinham "o ambiente limpo".
Foi apontado também que o álcool era liberado para menores de idade. "Presenciei muita festa, bebida, e a bebida era vontade para todo mundo. Todos bebiam, sem restrição", disse um dos ex-funcionários.
Os depoimentos descrevem Hytalo como uma pessoa "soberba" e "controladora".
As pessoas que trabalhavam com Hytalo solicitaram para não serem identificados. Eles não são investigados, segundo o Fantástico.
O vídeo de Felca
Felca fez um vídeo sobre adultização e denunciou produtores de conteúdo. O vídeo de 50 minutos já tem mais de 36 milhões de visualizações no Youtube. Nele, Felca denuncia alguns influenciadores e também cobra as plataformas que permitem a exposição e sexualização de menores — e monetizam os vídeos.
O influenciador Hytalo Santos é um dos alvos da denúncia no vídeo de Felca. Em seus vídeos para o canal do YouTube, Hytalo mostra os menores se beijando, faz perguntas como "já pulou a cerca?", "já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".
Hytalo e o marido Israel foram presos na sexta-feira (15) em uma casa alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Juiz decretou prisão preventiva alegando "indícios de participação do indiciado" em crimes de tráfico de pessoas e exploração de trabalho infantil. Decreto ainda cita risco de obstruir a investigação.
Defesa do influenciador chamou prisão de "medida extrema". Ao UOL, o advogado de Hytalo afirmou que ainda não teve acesso ao conteúdo da decisão, mas disse que vai tomar "todas as medidas judiciais cabíveis" para resguardar os direitos do influenciador.
Hytalo Santos é investigado desde 2024 pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual para obter lucro. Ele também é suspeito de cometer crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. O MP afirmou que o vazamento de informações sigilosas sobre o caso prejudica a investigação.
O influenciador foi derrubado das redes sociais e proibido de contato com menores de 18 anos. A proibição aconteceu após pedido do MP da Paraíba, em uma ação civil pública.
Já Felca lida com ameaças de morte. Hoje, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que o Google deverá quebrar sigilo e fornecer os dados do usuário envolvidos.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.