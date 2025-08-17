Ex-funcionários acusam Hytalo Santos de cárcere privado de menores de idade

Segundo as testemunhas, além de Hytalo e o marido, moravam mais dez pessoas na casa. Entre elas, quatro menores de idade que seriam tratados como propriedade do influenciador, que decidia quando era autorizado usar o celular. Os aparelhos dos adolescentes eram mantidos trancados por Hytalo.

A casa onde Hytalo morava era uma mansão em João Pessoa (PB). No entanto, segundo um dos entrevistados, a casa era "cheia de lixo" e não tinham "o ambiente limpo".

Foi apontado também que o álcool era liberado para menores de idade. "Presenciei muita festa, bebida, e a bebida era vontade para todo mundo. Todos bebiam, sem restrição", disse um dos ex-funcionários.

Os depoimentos descrevem Hytalo como uma pessoa "soberba" e "controladora".

As pessoas que trabalhavam com Hytalo solicitaram para não serem identificados. Eles não são investigados, segundo o Fantástico.

O vídeo de Felca

Felca fez um vídeo sobre adultização e denunciou produtores de conteúdo. O vídeo de 50 minutos já tem mais de 36 milhões de visualizações no Youtube. Nele, Felca denuncia alguns influenciadores e também cobra as plataformas que permitem a exposição e sexualização de menores — e monetizam os vídeos.