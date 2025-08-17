Gabriela Versiani ousa com look de R$ 120 mil em evento beneficente

A empresária Gabriela Versiani chamou a atenção ao usar um vestido avaliado em R$ 120 mil.
O que aconteceu
Influenciadora ousou com a peça no Baile do BB, idealizado por Beto Pacheco. O evento beneficente de gala em apoio à Casa Santa Teresinha ocorreu ontem, no Hotel Rosewood, em São Paulo.
Vestido usado pela famosa é da casa de alta-costura Schiaparelli. Para compor o look, a namorada de Murilo Huff utilizou luvas pretas com detalhes em dourado.
Gabriela Versiani compartilhou mais detalhes da produção em seu perfil no Instagram. Na publicação, foi elogiada por outras celebridades, como Carol Peixinho e Romana Novais, esposa de Alok.
