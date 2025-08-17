Fernanda Paes Leme sobre afastamento de Gagliasso e Ewbank: 'Não tem briga'

Fernanda Paes Leme, 42, negou que o afastamento de Giovanna Ewbank, 38, e Bruno Gagliasso, 43, ocorreu devido a uma briga entre eles.

O que aconteceu

Atriz admitiu se incomodar de ter que falar sobre o distanciamento do casal. "É um assunto, de verdade, de coração, por todo amor do mundo que tenho pela história e por tudo, é muito chato ficar revisitando e ter que ficar falando sobre isso. O que foi falado, foi falado já", indicou ontem à Quem.

Artista ressaltou que não há mágoas entre eles. "Está tudo bem, não tem mágoa, tristeza, nada disso. Às vezes, não dou entrevistas, não falo, porque todo mundo acaba sendo um pouco inconveniente de tocar nesse assunto que já foi dito", reforçou.