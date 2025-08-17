Felca diz no Fantástico que 'não vai parar' com denúncias

Felca disse que "não vai parar" com denúncias após ter recebido ameaças de morte por denunciar casos de exploração de menores de idade no vídeo intitulado "Adultização".
Não [me abalam]. Sinceramente, não. Eu mantenho a cautela, mas eu estou fazendo algo que é mais importante do que eu. Desculpa aí, não vou conseguir parar Felca
O que aconteceu
Em entrevista ao Fantástico hoje, o influenciador comentou sobre as ameaças que vem sofrendo desde o vídeo viral. "Sofri algumas ameaças de morte. As pessoas no meu convívio sofreram ameças de morte."
Ainda na entrevista, Felca disse que vivências pessoais o motivaram a gravar o vídeo. "Eu conhecia pessoas do meu convívio social que foram abusadas sexualmente na infância. Eu pensava em como consolar aquela pessoa e comecei a estudar sobre o assunto."
Felca mostrou que recebeu da Associação Brasileira de Psiquiatria o título de parceiro da saúde mental e comemorou. "Isso aqui é uma honra. Ainda nem tirei do plástico."
Mais cedo, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que o Google deverá quebrar sigilo e fornecer os dados do usuário que enviou ameaças de morte a Felca. Splash teve acesso ao documento.
O juiz Pedro Henrique Valdevite Agostinho determinou, em caráter emergencial, que a Google Brasil forneça em 24 horas todos os dados de identificação vinculados à conta de e-mail utilizada nas ameaças, incluindo: IPs de acesso dos últimos seis meses, portas lógicas de origem, registros detalhados de data e horário e dados cadastrais do usuário.
O vídeo de Felca
Felca fez um vídeo sobre adultização e denunciou produtores de conteúdo. O vídeo de 50 minutos já tem mais de 36 milhões de visualizações no Youtube. Nele, Felca denuncia alguns influenciadores e também cobra as plataformas que permitem a exposição e sexualização de menores — e monetizam os vídeos.
O influenciador Hytalo Santos é um dos alvos da denúncia no vídeo de Felca. Em seus vídeos para o canal do YouTube, Hytalo mostra os menores se beijando, faz perguntas como "já pulou a cerca?", "já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".
Hytalo e o marido Israel foram presos na sexta-feira (15) em uma casa alugada em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Juiz decretou prisão preventiva alegando "indícios de participação do indiciado" em crimes de tráfico de pessoas e exploração de trabalho infantil. Decreto ainda cita risco de obstruir a investigação.
Defesa do influenciador chamou prisão de "medida extrema". Ao UOL, o advogado de Hytalo afirmou que ainda não teve acesso ao conteúdo da decisão, mas disse que vai tomar "todas as medidas judiciais cabíveis" para resguardar os direitos do influenciador.
Hytalo Santos é investigado desde 2024 pela exposição de adolescentes a conteúdos com conotação sexual para obter lucro. Ele também é suspeito de cometer crimes de tráfico humano e exploração sexual infantil. O MP afirmou que o vazamento de informações sigilosas sobre o caso prejudica a investigação.
O influenciador foi derrubado das redes sociais e proibido de contato com menores de 18 anos. A proibição aconteceu após pedido do MP da Paraíba, em uma ação civil pública.
