Felca diz no Fantástico que 'não vai parar' com denúncias

Ainda na entrevista, Felca disse que vivências pessoais o motivaram a gravar o vídeo. "Eu conhecia pessoas do meu convívio social que foram abusadas sexualmente na infância. Eu pensava em como consolar aquela pessoa e comecei a estudar sobre o assunto."

Felca mostrou que recebeu da Associação Brasileira de Psiquiatria o título de parceiro da saúde mental e comemorou. "Isso aqui é uma honra. Ainda nem tirei do plástico."

Mais cedo, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou que o Google deverá quebrar sigilo e fornecer os dados do usuário que enviou ameaças de morte a Felca. Splash teve acesso ao documento.

O juiz Pedro Henrique Valdevite Agostinho determinou, em caráter emergencial, que a Google Brasil forneça em 24 horas todos os dados de identificação vinculados à conta de e-mail utilizada nas ameaças, incluindo: IPs de acesso dos últimos seis meses, portas lógicas de origem, registros detalhados de data e horário e dados cadastrais do usuário.

O vídeo de Felca

Felca fez um vídeo sobre adultização e denunciou produtores de conteúdo. O vídeo de 50 minutos já tem mais de 36 milhões de visualizações no Youtube. Nele, Felca denuncia alguns influenciadores e também cobra as plataformas que permitem a exposição e sexualização de menores — e monetizam os vídeos.